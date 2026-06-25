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Tayyar Article

وصول الوفد اللبناني الى وزارة الخارجية الاميركية للمشاركة في اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية

  • 25 June 2026
  • 53 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS

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