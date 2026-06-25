أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن نتائج الجولة التي عُقدت أمس من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن كانت "جيدة جدًا"، معربًا عن أمله في التوصل إلى إعلان نوايا بين الجانبين في وقت قريب، ومشيرًا إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة اليوم.وجاءت تصريحات روبيو خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة البحرينية المنامة عقب الاجتماع الوزاري المشترك مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي قرارات أو تقدم أي التزامات من شأنها تقويض استقرار دول الخليج العربي، مؤكدًا أن أي اتفاق مع إيران سيراعي مصالح الحلفاء في المنطقة.وأوضح أن دول الخليج رحبت بعدم فرض أي رسوم على العبور في مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذا الموقف سبق أن أعلنه الرئيس دونالد ترامب، وأن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولن تُفرض أي رسوم على العبور فيه، لأن أي دولة لن تقبل بدفع رسوم مقابل استخدام هذا الممر الحيوي.ووصف روبيو الاجتماع مع دول الخليج بأنه "مثمر جدًا"، مشيرًا إلى وجود إجماع على رفض فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، كما أعلن أن واشنطن ستطلع دول الخليج على تفاصيل الاتفاق مع إيران "خطوة بخطوة".وأضاف أن لدى الرئيس ترامب "خيارات عديدة" في حال أخلّت إيران بالاتفاق، مجددًا التأكيد أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنجاح هذا المسار من دون المساس بأمن واستقرار الخليج.وختم بالتأكيد أنه "لن يكون هناك سلام واستقرار في المنطقة مع استمرار أذرع إيران"، معتبرًا أن معالجة الملفات الأمنية الإقليمية تسير بالتوازي مع المسار الدبلوماسي.