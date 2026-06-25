كتب النائب أسعد درغام:



اليوم، أثبتت الوقائع أن معالجة ملف الشهادات الرسمية تحتاج إلى رؤية تربوية متكاملة لا إلى قرارات ظرفية. ومن هذا المنطلق، كنا قد تقدمنا مع الزميل إدغار طرابلسي باقتراح لإلغاء الشهادة المتوسطة والثانوية واعتماد الهوية التربوية، بما يضمن تقييماً علمياً منظماً ويحفظ مستوى التعليم وحقوق الطلاب. نأمل أن تكون المرحلة المقبلة فرصة لإطلاق إصلاح تربوي حقيقي، قائم على الحوار واحترام المؤسسات، بعيداً عن المكابرة والانقسام.



