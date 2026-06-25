Tayyar Article
المفوضية الأوروبية: أميركا أصبحت أكبر مزود لأوروبا بالغاز المسال
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25 June 2026
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3 hrs ago
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source: tayyar.org
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Just in
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16 :48
الحكومة الإسرائيلية:
-لن نسحب قواتنا من جنوب لبنان طالما استمر "تهديد" حزب الله
- انتشار الجيش اللبناني يجب أن يحدث قبل انسحاب قواتنا من جنوب لبنان
-نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لانسحاب قواتنا من جنوب لبنان
- المفاوضات مع لبنان تبحث إعادة انتشار قواتنا في جنوب لبنان
- المفاوضات المباشرة مع لبنان مستمرة وتشمل جميع القضايا العالقة
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16 :48
الحكومة الإسرائيلية:
-لن نسحب قواتنا من جنوب لبنان طالما استمر "تهديد" حزب الله
- انتشار الجيش اللبناني يجب أن يحدث قبل انسحاب قواتنا من جنوب لبنان
-نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لانسحاب قواتنا من جنوب لبنان
- المفاوضات مع لبنان تبحث إعادة انتشار قواتنا في جنوب لبنان
- المفاوضات المباشرة مع لبنان مستمرة وتشمل جميع القضايا العالقة
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16 :11
انخفاض في أسعار المحروقات لليوم...على الشكل التالي تتمة
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15 :58
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