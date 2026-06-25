تعلن لجنة محمية جزر النخيل الطبيعية عن إعادة فتح أبواب المحمية أمام الزوار اعتبارًا من السبت الواقع في 27 حزيران 2026، لاستقبال محبي الطبيعة والراغبين في الاستمتاع بواحدة من أبرز المحميات الطبيعية في لبنان.وتلفت اللجنة إلى أنه سيتم استيفاء رسم دخول من جميع الزوار، على أن تُخصص كامل العائدات لتغطية تكاليف تحسين وصيانة المحمية، وأعمال النظافة، وحماية الموقع، وتأمين فرق الـ Rangers الذين يسهرون على الحفاظ على النظام والتنوع البيولوجي داخل المحمية.كما تؤكد اللجنة أن رسوم الدخول تُدفع حصراً داخل المحمية وليس في أي مكان آخر، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والمساهمة في حماية هذا الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.أهلًا بكم في محمية جزر النخيل... حيث تلتقي الطبيعة بالحفاظ عليها.منظمة اندي-اكتلجنة محمية جزر النخيل وسنني ورامكين