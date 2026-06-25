الحكومة الإسرائيلية:

-لن نسحب قواتنا من جنوب لبنان طالما استمر "تهديد" حزب الله



- انتشار الجيش اللبناني يجب أن يحدث قبل انسحاب قواتنا من جنوب لبنان



-نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لانسحاب قواتنا من جنوب لبنان

- المفاوضات مع لبنان تبحث إعادة انتشار قواتنا في جنوب لبنان



- المفاوضات المباشرة مع لبنان مستمرة وتشمل جميع القضايا العالقة

