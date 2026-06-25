طرابلسي: قرار مجلس الوزراء اليوم هزيمة لمشروع التقسيم التربوي الذي كان خلف عناد لا مثيل له
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25 June 2026
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4 hrs ago
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source: tayyar.org
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كتب النائب ادكار طرابلسي عبر اكس:
إن قرار مجلس الوزراء اليوم بإلغاء امتحانات الباكالوريا ليس هزيمة لوزيرة التربية، ولا هو هزيمة للتربية ولا لمستوى الشهادة اللبنانية. بل هو هزيمة لمشروع التقسيم التربوي، الذي كان خلف عناد لا مثيل له.
وكان أصحاب هذا المشروع يظنون القدرة على تجاوز نصائح الحكماء، وتخطي توصيات لجنة التربية النيابية والتفتيش التربوي، وتجاهل صوت الناس المتألمين في زمن بالغ الخطورة.
وفي هذا الزمن الحرج، كان الكلام الفصل لدى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيسه الذين استمعوا لوزير الدفاع، الذي لم يتردد في التأكيد على عدم القدرة على تأمين أمن وسلامة المواطنين والتلامذة أيام الامتحانات.
سننظر بتفاصيل المرسوم ويكون لنا كلام لاحق بخصوصه.
نتطلع اليوم إلى صفحة جديدة، تعمل فيها وزيرة التربية بروحية جديدة، تحترم مؤسسات الدولة، وتتعاون مع من انتدبهم الشعب ليحكوا باسمه.
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