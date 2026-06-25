كتب النائب شربل مارون: رقم قياسي جديد تسجّله وزارة الطاقة: خلال الأيام العشرة الأخيرة، شهد لبنان سبعة أيام من الـ”Black Out” الكامل، فيما لم تتجاوز التغذية في الأيام المتبقية ساعات معدودة. كل ذلك فيما يدفع اللبنانيون من بين أعلى تعرفات الكهرباء في العالم.

أكثر من 60 مليون دولار تُجبى شهرياً من جيوب المواطنين، مقابل صفر كهرباء في معظم المناطق. فإلى متى يستمر هذا النزيف من دون أي محاسب!؟