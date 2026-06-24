يشير نائب بارز الى خلاف صامت بين مرجعية رئاسية كبيرة ورئيس حزب مسيحي سيادي وازن حول المقاربة الرئاسية للتطورات الأخيرة لاسيما التفاهم الأميركي – الإيراني في سويسرا والشق المتعلق بلبنان، في ظلّ رفض رئيس الحزب أي تأثير لهذا الاتفاق على مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل وعلى اندفاعة الحكومة ضد سلاح الحــزب وتنفيذ القرارات التي اتخذتها على صعيد استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وقد أوفَدَ رئيس الحزب ممثلاً له الى المرجعية الرئاسية لنقل هذه التحفظات والملاحظات والإعتراضات، لكنه سمِع مقاربة مختلفة عن مقاربة حزبه.