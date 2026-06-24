يشير مصدر سياسي الى إصرار مرجع رئاسي كبير على تغيير وزير الخارجية يوسف رجّي في أي تفاهم رئاسي على تعديل حكومي محتمل، في ظل عدم رضى المرجع على أداء رجي، وهذا ما أدى الى استبعاده عن الوفد التفاوضي اللبناني الى مفاوضات واشنطن ومن خلية المواكبة في بعبدا.