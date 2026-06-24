من المتوقع أن يكون ملف القمح من بين أكثر الملفات حساسية في المرحلة المقبلة، نظراً لما يحيط به من شبهات وهدر مالي وتضارب في المصالح خلال السنوات الماضية.وتشير المعطيات إلى أن هذا ملف القمح المدعوم عاد إلى واجهة الاهتمام الرسمي والرقابي في ظل توجه لإعادة التدقيق في آليات الاستيراد والدعم والكميات التي استفادت من الأموال العامة.وتتحدث أوساط متابعة عن أن مراجعة هذا الملف ستكشف حكماً وقائع تتصل بكيفية إدارة الدعم، وهوامش الأرباح التي حققتها جهات مستفيدة وموظفون عامون متورطون، إضافة إلى مسار العقود والتلزيمات المرتبطة ببواخر القمح التي استنزفت مبالغ كبيرة من الخزينة في فترة الأزمات المتلاحقة.وبحسب هذه الأوساط، لن يقتصر أي فتح جدي للملف على الجوانب الإدارية فحسب، بل قد يمتد إلى مساءلات مالية وقضائية تشمل مسؤولين حاليين وسابقين وشركات لعبت أدواراً أساسية في هذا القطاع. لذلك يُنظر إلى الملف على أنه اختبار فعلي لمدى جدية الدولة في مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في قضايا الهدر المرتبطة بالأمن الغذائي والدعم.وترى مصادر مطلعة أن نتائج التدقيق المرتقب قد تكون لها تداعيات سياسية وإعلامية واسعة، خصوصاً إذا متى أكدت التحقيقات وجود مخالفات كبيرة واستفادة غير مشروعة من منظومة الدعم التي موّلتها الدولة ومصرف لبنان على مدى سنوات.