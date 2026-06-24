Tayyar Article
وزير الطاقة الأمريكي: 72 سفينة غادرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية محملة بنحو 20 مليون برميل نفط
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24 June 2026
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8 hrs ago
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source: tayyar.org
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00 :01
كأس العالم:
- فوز سويسرا على كندا 2-1
- فوز البوسنة والهرسك على قطر 3-1
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23 :48
ترامب: تصويت الكونغرس على إنهاء الحرب مع إيران ولو بشكل غير ملزم لن يؤثر على مفاوضاتنا
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23 :21
الخارجية القطرية للعربية: أمن المضيق والطاقة مسؤولية مشتركة
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23 :10
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