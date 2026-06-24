weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

Tayyar Article

وزير الطاقة الأمريكي: 72 سفينة غادرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية محملة بنحو 20 مليون برميل نفط

  • 24 June 2026
  • 8 hrs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in