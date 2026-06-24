أشارت معلومات نقلاً عن أوساط رسمية إلى أن المفاوضات الجارية في واشنطن بحثت في جوانب "إعلان النوايا" إلى جانب مسألة "المناطق التجريبية أو النموذجية". وأفادت هذه الأوساط أن البحث يتناول حدود هذه المناطق وشكل الآلية المناسبة، في حين يتطلب التفاوض توسعاً في الملفات التقنية. وشددت هذه الأوساط على ان "لا مشكلة لدى السلطات الرسمية في تكامل المسارات التفاوضية من واشنطن إلى إسلام آباد"، لن المهم أن تؤدي إلى النتيجة المتوخاة في انسحاب الإحتلال الإسرائيلي وتثبيت وقف النار وبسيط سيادة الدولة اللبنانية. ولفتت الأوساط في جانب آخر إلى أن الخلية التنفيذية التي تمت الإشارة إليها في الإتصال الأميركي - القطري المشترك مع رئاسة الجمهورية لا تزال ضمن الأطر المبدئية ولم يتم وضع آليات تنفيذية لها بعد.