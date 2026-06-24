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Tayyar Article

روبيو: لدينا علاقات وطيدة مع دول الخليج ونشكرهم على دعمهم ونطلعهم على كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران

  • 24 June 2026
  • 9 hrs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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