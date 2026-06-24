يكشُف نائب بارز في الثنائي أن الحوار بين الحـزب والدولة حول قضية "القرض الحسن" قطع شوطاً ايجابياً على طريق الحل. إلا أن أحد الوزراء السياديين وفق النائب يُغرد خارج السرِب لأنه بعيد عن الترتيبات الجارية مع المعنيين في الدولة على صعيد هذا الملف. وقد التقى النائب والوزير صدفة فقال الأول للثاني: يجري ترتيب الملف بهدوء وحكمة وطنية فلماذا تضع نفسك في الواجهة؟