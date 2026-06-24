شو الوضع؟ نتائج المفاوضات بين حدود المناطق التجريبية ميدانياً و"إعلان النوايا" سياسياً... غموض وترقب في لبنان وتربصٌ إسرائيلي!
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24 June 2026
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10 hrs ago
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source: tayyar.org
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المفاوضات في واشنطن مستمرة. لكن "الثمار" المأمولة من لبنان الرسمي، أو لدى قسم السلطة التنفيذية منه، غامضة وضبابية. فالمناطق التجريبية أو النموذجية التي تحولت إلى النافذة الوحيدة لترجمة ميدانية، لا تزال من دون حدود جغرافية واضحة وآليات تنفيذية في ظل تعقيدات كبيرة. فضلاً عن ذلك، فإن إسرائيل تصر على رفض الانسحاب الكامل، وتتمسك بسيطرتها على ما يُعرف بالمنطقة الصفراء، فيما تواصل اعتداءاتها لتبقيَ المفاوض اللبناني تحت النار. في هذا الوقت، يدور في أروقة مفاوضات واشنطن نقاش حول "إعلان نوايا" في الجانب السياسي، لا يزال هو الآخر قيد الغيب.
وفي اليوم الثاني من استئناف جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية، شارك السفير سيمون كرم مع الوفد العسكري في النقاشات الثنائية.
في هذا الوقت، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية"، ولفت إلى أن تحديد "المناطق النموذجية" لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. وجدد عون القول إن "التفاوض في واشنطن منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا". في هذا الوقت، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه لا يطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته بحصر السلاح وتطبيق القرار 1701، مشيراً إلى أن سحب السلاح ورد في الطائف و"قد تأخرنا في تنفيذه".
أما في مقلب إسرائيل، فقد جددت تعنتها على لسان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو الذي قال إنه "لا يزال هناك ما يجب علينا فعله في لبنان". إلى ذلك أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه لن يسحب جيش الاحتلال من الجنوب اللبناني، "حتى لو كان هناك طلب أميركي". ميدانياً، أعلن جيش الاحتلال استهداف عناصر من حزب الله قرب مرتفعات علي الطاهر والإغارة على دوحة كفررمان ما أدى إلى شهيدين، كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل على برعشيت ومحيط سد القرعون.
إقليمياً، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف مستجدات مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، فيما أشاد مجلس الوزراء القطري يشيد بـ"الإنجاز التاريخي" للدبلوماسية في وساطة واشنطن وطهران.
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