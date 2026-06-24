Tayyar Article
فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: نرفض الاحتكار في قطاع الترابة وندفع نحو خفض الأسعار واستكمال الإصلاحات المالية
-
24 June 2026
-
10 hrs ago
-
-
source: tayyar.org
-
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلستها الأسبوعية برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني، وبحضور وزير المالية ياسين جابر وعدد من النواب، حيث جرى البحث في الانعكاسات الاقتصادية للاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية والمالية الملحة.
وعقب الجلسة، شدد البستاني على أن اللجنة تواصل متابعة القضايا الاقتصادية الأساسية التي تهم المواطنين، مؤكداً أن لجنة الاقتصاد لعبت دوراً محورياً في دعم جهود وزارة الاقتصاد والتنسيق مع وزارة الصناعة لفتح باب استيراد الترابة، انطلاقاً من موقفها الرافض للاحتكار وحرصها على تعزيز المنافسة وفتح السوق أمام الاستيراد. وأكد أن هذا التوجه ينسجم مع الدور الذي لعبته اللجنة سابقاً في إعداد وإقرار قانون المنافسة وحماية المستهلك.
وفي ما يتعلق بقضية ارتفاع أسعار المحروقات، أوضح البستاني أن اللجنة ستنسق مع الوزير للعمل على تخفيض الأسعار محلياً، بما يتناسب مع الانخفاض الذي تشهده الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن النقاشات تناولت أيضاً تداعيات الحرب ومتطلبات مرحلة التعافي الاقتصادي، إضافة إلى سبل ربط هذه المسارات بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن لجنة الاقتصاد تؤدي دوراً تقنياً داعماً للجنة المال، وتتعاطى مع الملفات الاقتصادية بمسؤولية وموضوعية.
وفي الشق المالي، لفت البستاني إلى أن البحث تطرق إلى ملفي إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية، إضافة إلى تداعيات القرار الأخير الصادر عن مجلس شورى الدولة وانعكاساته على هذه الملفات، مشدداً على ضرورة الإسراع في إنجاز الإصلاحات المطلوبة.
كما أكد أنه شدد خلال الاجتماع مع وزير المالية، على ضرورة إعطاء ملف أموال المودعين الأولوية القصوى، معتبراً أن هذا الملف لا يزال يراوح مكانه نتيجة تبادل المسؤوليات بين المصارف ومصرف لبنان والحكومة .وقال: "سبع سنوات من الانتظار كافية، وقد حان الوقت لاتخاذ القرارات اللازمة وإنصاف المودعين"
وختم البستاني بالإشارة إلى أن وزير المالية أكد استعداده لإعادة دراسة هذا الملف ومراجعته مع مصرف لبنان والحكومة، بما يساهم في دفع مسار الحلول قدماً والتوصل إلى مقاربة عادلة ومتوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
-
Just in
-
00 :01
كأس العالم:
- فوز سويسرا على كندا 2-1
- فوز البوسنة والهرسك على قطر 3-1
-
23 :48
ترامب: تصويت الكونغرس على إنهاء الحرب مع إيران ولو بشكل غير ملزم لن يؤثر على مفاوضاتنا
-
23 :47
الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا في 2 تموز تتمة
-
23 :46
ترامب للأمين العام للحلف الأطلسي مارك روته: دول "الناتو" خذلت الولايات المتحدة في الحرب مع إيران
-
23 :21
الخارجية القطرية للعربية: أمن المضيق والطاقة مسؤولية مشتركة
-
23 :10
الخارجية الإيرانية: التصريحات المتناقضة للمسؤولين الأميركيين بشأن مذكرة التفاهم لن تقلل من شكوكنا تجاه واشنطن
-
-
Other stories
-
-
-
شربل مارون: رقم قياسي جديد تسجّله وزارة الطاقة
-
EXCLUSIVE
خاص - خلافٌ صامت بين مرجع رئاسي ورئيس حزب
-
EXCLUSIVE
خاص - مرجع كبير مصر على تغيير رجّي!
-
إشكال في بخعون يؤدي إلى وفاة شخص بنوبة قلبية وإصابة آخر عن طريق الخطأ
-
EXCLUSIVE
خاص- فضائح القمح إلى الواجهة!
-
EXCLUSIVE
كأس العالم في كازينو لبنان… التجربة تبدأ قبل صافرة البداية
-
EXCLUSIVE
خاص - مفاوضات واشنطن بحثت في "إعلان نوايا": لا مشكلة رسمية في تكامل المسارات!
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب: "القرض الحسن" على طريق الحلّ.. ووزير خارج السرب!
-
شو الوضع؟ نتائج المفاوضات بين حدود المناطق التجريبية ميدانياً و"إعلان النوايا" سياسياً... غموض وترقب في لبنان وتربصٌ إسرائيلي!
-
توفي نتيجة توقف عمل القلب... هل من يعرف عنه شيئًا؟
-
BUMC الوكيل الرسمي والوحيد لسيارات تويوتا ولكزس في لبنان
-
EXCLUSIVE
كواليس - حوار داخل الطائفة الشيعية: خيارنا الإندماج بالدولة إن فتحَت ذراعيّها
-
EXCLUSIVE
خاص - مصدر في الثنائي يُثني على شكوى النواب على إيران!
-
الذهب يتراجع!
-
EXCLUSIVE
كواليس - تنسيق إيراني – إماراتي خلال الحرب!
-
25 ألف متبرع هدف حملة “سطوح بيروت” الإنسانية الكبرى
-
EXCLUSIVE
خاصّ - "الحزب" أبلغ الأميركيين عبر دولة عربية: التفاوض مع بري حصرًا!
-
"تحت طائلة تدميرها"... الجيش الإسرائيليّ يطلب إخلاء هذه البلدة!
-
بالصور - الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا مسلّحَين من "الحزب" شكّلا تهديدًا لنا
-
كاتس: لن ننسحب من جنوب لبنان!
-
-
Just in
-
00 :01
كأس العالم:
- فوز سويسرا على كندا 2-1
- فوز البوسنة والهرسك على قطر 3-1
-
23 :48
ترامب: تصويت الكونغرس على إنهاء الحرب مع إيران ولو بشكل غير ملزم لن يؤثر على مفاوضاتنا
-
23 :47
الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا في 2 تموز تتمة
-
23 :46
ترامب للأمين العام للحلف الأطلسي مارك روته: دول "الناتو" خذلت الولايات المتحدة في الحرب مع إيران
-
23 :21
الخارجية القطرية للعربية: أمن المضيق والطاقة مسؤولية مشتركة
-
23 :10
الخارجية الإيرانية: التصريحات المتناقضة للمسؤولين الأميركيين بشأن مذكرة التفاهم لن تقلل من شكوكنا تجاه واشنطن
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
ما الذي يضر كليتيك؟ تحذيرات من عادات شائعة
-
-
25 June 2026
-
الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل اليورو
-
-
25 June 2026
-
من الطعام والعطور.. 45 مادة قد تؤثر على صحة الحوامل
-
-
25 June 2026
-
النفط يواصل الهبوط وسط توقعات تسهيل تدفقات الخام عبر مضيق هرمز
-
-
25 June 2026
-
الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا في 2 تموز
-
-
-
24 June 2026
-
شربل مارون: رقم قياسي جديد تسجّله وزارة الطاقة
-
-
-
24 June 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - خلافٌ صامت بين مرجع رئاسي ورئيس حزب
-
-
-
24 June 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - مرجع كبير مصر على تغيير رجّي!
-
-
-
24 June 2026
-
إشكال في بخعون يؤدي إلى وفاة شخص بنوبة قلبية وإصابة آخر عن طريق الخطأ
-
-
-
24 June 2026
-
EXCLUSIVE
خاص- فضائح القمح إلى الواجهة!
-
-
-
24 June 2026