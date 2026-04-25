كتب السفير البريطاني هاميش كاول عبر منصة "إكس": "إن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان خطوة مرحب بها نحو مفاوضات جوهرية لإحلال سلام دائم. الجهود الديبلوماسية المبذولة لتحقيق ذلك تمثل تقدماً ملموساً، ويجب على الطرفين اغتنام هذه الفرصة واحترام وقف إطلاق النار".



أضاف: "إن قيام الجيش الإسرائيلي بهدم مناطق مدنية واسعة في جنوب لبنان يقوّض وقف إطلاق النار ويجب أن يتوقف. كما يجب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتمكين المدنيين من العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن. وإن التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، أمر أساسي لاستعادة الاستقرار والأمن للشعبين اللبناني والإسرائيلي".