ميناسيان ترأس قداساً في ذكرى الإبادة: لنعمل سوياً لرسالة السلام
25 April 2026
35 secs ago
source: tayyar.org
في ذكرى الإبادة الأرمنية، ترأس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، قدّاسًا إلهيًا في كنيسة الصليب المقدّس – الزلقا، عاونه لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة.
وشارك في القداس البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، فيما مُثّل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، بسيادة المطران مار إقليموس دانيال كورية.
كما حضر لفيف من أصحاب السيادة المطارنة، والآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، إضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وشخصيات سياسية ودبلوماسية وعسكرية وإعلامية، وحشد كبير من المؤمنين.و بعد الإنجيل المقدّس ألقى البطريرك ميناسيان عظة جاء فيها:ماذا أقول اليوم وأنا وُلدتُ من بقايا الإبادة الأرمنية؟ وُلدتُ من أيتام الإبادة. حُرِمتُ من حنان الجدّ والجدة، ومن العموم والخالات. وُلدتُ في الغربة والمهجر، في الفقر والحرمان. وُلدتُ في هذا ما جناه عليّ الدهر والزمان، هذا ما أورثني التاريخ وحضارة ذاك الزمان. هذا ما كان يريده العدوّ المشؤوم من أمّتنا الأرمنية.
حدث ذلك كلّه في زمن الفصح المقدّس، حدث يوم قيامة المخلّص يسوع المسيح. هذا ما لم يحسبه المجرم المشؤوم، هذا ما قد نسيه، بأن صاحب الحياة هو الله، وقوّة الإله القائم من بين الأموات لا يخذلها أيّ إنسان. لقد نسي أن يأخذ في حسابه بأن لا أحد قادر أن يبني أو ينهي شعبًا آمن به وتمسّك بقدرته اللامتناهية.
فهؤلاء اليتامى قاموا من بين الركام، وبنوا عيالهم، وركّزوا على قيمهم الدينية وتراثهم العميق وانتمائهم الرصين، ليعيدوا الأمّة الأرمنية في جميع أقطار العالم أقوى وأعمق ممّا كانوا عليه فيما سبق، في حقل العلوم والاختراعات، في الفن والهندسة وغيرها من الوسائل المحترفة في خدمة المجتمع والإنسان.
ماذا أقول لكم اليوم عندما أرى الإبادات حولنا في هذا العصر، عصر النهضة الفكرية والذكاء الاصطناعي؟ نرى الإكليروس من مطارنة وكهنة وشعوب أبرياء يُخطفون ويُقتلون باسم الديمقراطية الاصطناعية. وفي هذا الإطار، لا أستطيع أن أتناسى الشهيد القديس إغناطيوس مالويان الذي فدى حياته في سبيل شعبه.
عندما نرى الاضطهادات التي تتكاثر وتنتشر في جميع أنحاء العالم، والمجرم هو ذاته، المجرم هو الذي يريد القضاء على القيم الإنسانية ومبادئها وعلى الحضارة البشرية. ماذا تريدون أن تسمعوا مني اليوم عندما نرى بأمّ عيننا ما يجري حولنا من قتل وفتك في الأرواح، أرواح إخوتنا وأخواتنا في الإنسانية، يُطمرون أحياءً تحت الركام، يُقتلون وهم أبرياء؟ هذه الصور المهيبة التي تردّنا بالذكرى إلى تلك الأيام التي مرّ بها أهلنا وأحبّاؤنا، فماذا تنتظرون منّا غير العمل بجدّية وكدّ لحلّ السلام فيما بيننا، ومن ثم في مجتمعاتنا العربية والأرمنية والسريانية واليونانية وغيرها من الشعوب الذين ذاقوا مرارة الاضطهادات والتهجير والقتل والموت في سبيل أنانية بعض المفترسين البشريين؟
إن ذكرى الإبادة الأرمنية اليوم لا تعمل إلا لرسالة السلام الذي سيمنحنا أن نعيش بكرامة ومحبة إنجيلية علّمنا إيّاها فادينا يسوع المسيح، الذي حتى اليوم هناك من يضطهده وينكّل به. فالويل لمن تقع الشكوك على يده، فالله عادل وصبور.
الله ينظر إلينا نحن أولاد البشارة، نحن بقايا الاضطهادات الذين ذاقوا الأمرّين، ولا يزالون يسيرون فيها، ولكنهم بأمان قد ورثوه من أسلافهم الأمناء. فهلمّوا يا إخوتي وأخواتي، هلمّوا إلى وطننا لبنان العزيز، لبنان الحضارة، لبنان الإنسانية المضياف. هلمّوا لنعمل سويّة تحت راية السلام، راية الأرز الخالد الذي بقي راسخًا شامخًا أمام الصعاب. تعالوا نحارب الشرّ باتحادنا، بأفكارنا وأعمالنا، لا بالسلاح بل بالعقل والإرادة الصلبة للسلام.
تعالوا نتسناد مع رئيس جمهوريتنا فخامة الرئيس جوزاف عون واعوانه في الحكومة والجيش وكل من يعمل على خدمة هذا الوطن لترسيخ السلام على هذه الارض المقدسة. فالتعاضدّ والوحدة هما أساس النجاح والتقدم والازدهار.
22 :32
غارة إسرائيلية تستهدف حداثا في جنوب لبنان
22 :13
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: العلاقات مع سلطنة عمان نموذج لنهجنا في تحقيق المصالح المشتركة مع جيراننا
21 :54
السفير البريطاني: قيام الجيش الإسرائيلي بهدم مناطق مدنية واسعة في جنوب لبنان يقوّض وقف إطلاق النار ويجب أن يتوقف تتمة
21 :52
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تطالب واشنطن بالضغط على الجيش اللبناني للتحرك ضد حزب الله بمناطق خارج المنطقة الأمنية الإسرائيلية
21 :08
معلومات الجديد: الرئيس بري يزور قصر بعبدا يوم الاثنين لبحث مسار المفاوضات اللبنانية مع إسرائيل مع تأكيد رفض بري لمشهد واشنطن
20 :57
مكتب رئيس حكومة العدو: نتنياهو أوعز للجيش بشن هجمات قوية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان
Other stories
الشرع التقى جنبلاط في قصر الشعب في دمشق
الجيش يوقف شخصًا لإثارته النعرات الطائفية
خلاف بين شبان وعناصر بلدية يتطور إلى احتجاجات في الجديدة
بعد قيام أمن الدولة بقمع مخالفة أحد أصحاب المولدات... رئيس الحكومة: ما جرى غير مقبول!
بعد إطلاق النار وقطع الطرقات... ماذا جرى في ساقية الجنزير؟
بالفيديو - العدو الإسرائيلي يدمّر شبكة الطاقة الشمسية في بلدة دبل!
المجلس الشرعي الأعلى: لاحترام حق رئيس الجمهورية في تولي المفاوضات ورفض المس برئاسة الحكومة
ماذا فعلت الجمارك في معبر المصنع؟
لقاء بين الشرع وجنبلاط اليوم؟
وفاة رئيسة تحرير أخبار راديو مونتي كارلو الزميلة أمل نادر بعد صراع مع المرض
ارتفاع في الحرارة مع أمطار ورعد... إليكم طقس الـweekend
موظّفو الإدارة العامّة: أي قرار بالإضراب يجب أن يصدر عن الجهة الشرعية
افرام في ذكرى "سيفو" وتغييب المطرانيين يازجي: نهزم حين ننسى الهوية والذاكرة...
رسالة عاجلة من الجيش الإسرائيليّ إلى سكان جنوب لبنان!
معادلة مزدوجة تعيد تشكيل قواعد الاشتباك وتؤجّل الحسم
الجيش والتوازن الدقيق بين الداخل والضغوط الخارجية
السعودية تعقد شراكة كاملة مع رئيس المجلس: إحياء «الترويكا» شرط لأي توافق يتعلق بالدولة والمفاوضات
تصعيد عسكري في جنوب لبنان يختبر تمديد الهدنة 3 أسابيع
الوساطة السعودية: بداية انفراجات لمصلحة التفاهم الوطني والاستقرار
حزب الله يفرض إيقاعه
