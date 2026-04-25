ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" ان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق، وبحث معه في مستجدات التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.