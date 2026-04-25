صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن وحماية السلم الأهلي، أوقفت مديرية المخابرات في منطقة التليل - عكار السوري (ع.ك.) لارتكابه عدة جرائم منها إثارة النعرات الطائفية ومحاولة إحراق عدد من المنازل. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".