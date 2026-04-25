



وقع إشكال في منطقة الجديدة – حي العمارية الواقع فوق شارع رويسات، بين عنصرين من بلدية الجديدة البوشرية السد وشبان من منطقة رويسات، وذلك على خلفية طلب العنصرين منهم عدم ركن سياراتهم قرب كنيسة مار يوسف في الجديدة.



وتطور الإشكال إلى توتر، بعد رفض الأهالي توجه الأب إلى المخفر لتقديم شكوى، مطالبين القوى الأمنية بإحضار المعتدين.



كما أفيد بأن الأهالي يعتزمون تنفيذ تحركات احتجاجية، تشمل قطع الطريق وحفره، اعتراضاً على ما حصل.