خلاف بين شبان وعناصر بلدية يتطور إلى احتجاجات في الجديدة
25 April 2026
1 min ago
source: tayyar.org
وقع إشكال في منطقة الجديدة – حي العمارية الواقع فوق شارع رويسات، بين عنصرين من بلدية الجديدة البوشرية السد وشبان من منطقة رويسات، وذلك على خلفية طلب العنصرين منهم عدم ركن سياراتهم قرب كنيسة مار يوسف في الجديدة.
وتطور الإشكال إلى توتر، بعد رفض الأهالي توجه الأب إلى المخفر لتقديم شكوى، مطالبين القوى الأمنية بإحضار المعتدين.
كما أفيد بأن الأهالي يعتزمون تنفيذ تحركات احتجاجية، تشمل قطع الطريق وحفره، اعتراضاً على ما حصل.
Just in
20 :57
مكتب رئيس حكومة العدو: نتنياهو أوعز للجيش بشن هجمات قوية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان
20 :54
الشرع التقى جنبلاط في قصر الشعب في دمشق تتمة
20 :37
هيئة البث الإسرائيلية: ضباط يحذّرون من انهيار التفاهمات مع لبنان
20 :34
الجيش يوقف شخصًا لإثارته النعرات الطائفية تتمة
20 :26
الجبهة الداخليّة الإسرائيليّة: إطلاق صفّارات الإنذار في الجليل الأعلى بعد رصد تسلُّل مسيّرة
20 :25
السيناتور ليندسي غراهام: الأولوية القصوى لواشنطن والعالم هي فرض سيطرة صارمة على مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة
Other stories
بعد قيام أمن الدولة بقمع مخالفة أحد أصحاب المولدات... رئيس الحكومة: ما جرى غير مقبول!
بعد إطلاق النار وقطع الطرقات... ماذا جرى في ساقية الجنزير؟
بالفيديو - العدو الإسرائيلي يدمّر شبكة الطاقة الشمسية في بلدة دبل!
المجلس الشرعي الأعلى: لاحترام حق رئيس الجمهورية في تولي المفاوضات ورفض المس برئاسة الحكومة
ماذا فعلت الجمارك في معبر المصنع؟
لقاء بين الشرع وجنبلاط اليوم؟
وفاة رئيسة تحرير أخبار راديو مونتي كارلو الزميلة أمل نادر بعد صراع مع المرض
ارتفاع في الحرارة مع أمطار ورعد... إليكم طقس الـweekend
موظّفو الإدارة العامّة: أي قرار بالإضراب يجب أن يصدر عن الجهة الشرعية
افرام في ذكرى "سيفو" وتغييب المطرانيين يازجي: نهزم حين ننسى الهوية والذاكرة...
رسالة عاجلة من الجيش الإسرائيليّ إلى سكان جنوب لبنان!
معادلة مزدوجة تعيد تشكيل قواعد الاشتباك وتؤجّل الحسم
الجيش والتوازن الدقيق بين الداخل والضغوط الخارجية
السعودية تعقد شراكة كاملة مع رئيس المجلس: إحياء «الترويكا» شرط لأي توافق يتعلق بالدولة والمفاوضات
تصعيد عسكري في جنوب لبنان يختبر تمديد الهدنة 3 أسابيع
الوساطة السعودية: بداية انفراجات لمصلحة التفاهم الوطني والاستقرار
حزب الله يفرض إيقاعه
«الجمهورية»: إبرة تخدير مؤقتة
أسرار الصحف ليوم السبت 25 نيسان 2026
أوساط العدو: حزب الله أعاد ميزان الرعب مقابل "إسرائيل"
