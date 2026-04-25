بعد قيام أمن الدولة بقمع مخالفة أحد أصحاب المولدات... رئيس الحكومة: ما جرى غير مقبول!
25 April 2026
1 min ago
source: tayyar.org
أشار رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريح، إلى "ما شاهدته ساحة ساقية الجنزير بعد ظهر اليوم من أعمال عنف من قبل عناصر احد الأجهزة الأمنية ضد المدنيين وإطلاق النار وإرعاب المواطنين تصرّفات غير مقبولة أيّاً كانت الأسباب او الذرائع".
وقال: "إنني أعطيت الأوامر الصارمة للقيام بالتحقيقات الفورية لجلاء ملابسات ما جرى واتخاذ التدابير اللازمة المسلكية والقضائيّة بحقّ المرتكبين".
ودعا سلام المواطنين في بيروت إلى "التحلّي بأعلى درجات ضبط النفس حفاظاً على أمن عاصمتنا الغالية وسلامة أهلنا فيها".
وكان أمن الدولة قد أعلن في بيان أنه " إلحاقًا لبيانها السابق بتاريخ 18-4-2026، ومتابعةً لجهودها المستمرة في قمع المخالفات التي تمسّ بالأمن الاقتصادي، وبعد تخلّف أحد أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت عن الحضور إلى مبنى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه، وبناء لإشارة النيابة العامة المالية القاضية بإحضاره، قامت دورية من هذه المديرية العامة بتنفيذ الإشارة القضائية، فاعترضها عدد من المواطنين ومنعت من تنفيذ مهمتها، مما اضطر بعض العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم ولم يصب احد بأذى.يتم اجراء التحقيق بإشراف النيابة العامة العسكرية" .
Just in
19 :23
وزير الداخلية: توافقنا مع وفد بيروت على فتح الطرق والحفاظ على أمن العاصمة وسنتابع ما جرى في ساقية الجنزير لضمان احترام القانون
19 :17
دريان أجرى سلسلة اتصالات وطالب بتحقيق فوري في "حادث ساقية الجنزير"
19 :13
غارة على بيت ياحون في قضاء بنت جبيل
19 :07
معلومات الـOTV: امن الدولة استدعى عددا من عناصره وبدأ تحقيقاته في حادثة ساقية الجنازير
19 :05
قطع طريق عام الكرنتينا Forum de Beirut
19 :03
فوكس نيوز: ترامب قال إنه لا يستحق الأمر أن يقوم الوفد الأميركيّ برحلة تستغرق 18 ساعة إلى باكستان في حين أنّ الولايات المتحدة تمتلك أوراق اللعب في الصراع مع إيران
