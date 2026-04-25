زادت مديرية الجمارك ساعات العمل في معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، من اجل تسريع حركة الشاحنات التي تدخل او تخرج من لبنان، وسط اتخاذ تدابير جمركية، لمنع عمليات التهريب.



وفُتح المعبر يومياً من الساعة السابعة صباحاً، ولغاية الساعة السابعة مساء، من اجل تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.



ويشكّل المصنع، معبراً اساسياً بين لبنان والدول العربية، ويزداد الضغط عليه، بعد اعتماده من دون المعابر البرّية الاخرى بين لبنان وسوريا.