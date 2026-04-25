أفادت معلومات لـ"المدن" عن "لقاء سيجمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عند الساعة الثالثة بعد الظهر."



وأضافت المعلومات أن "البحث سيتركز على تعزيز التنسيق اللبناني السوري وتعزيز العلاقات بين البلدين."



وقالت "المدن" إنّه سيتمّ مناقشة التطورات الحاصلة في المنطقة والتنسيق بين حكومتي البلدين حفاظاً على لبنان وسوريا معاً في مواجهة المخاطر المحدقة.