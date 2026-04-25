توفيت نائبة رئيس تحرير أخبار راديو مونتي كارلو الزميلة أمل نادر عن ٤٧ عاماً، بعد صراع مع المرض.

إبنة بلدة "جران" قضاء البترون وبعد دراستها في لبنان تابعت التحصيل الجامعي في جامعة "السوربون" ومن ثم عملت في اذاعة الشرق في باريس قبل الوصول مونت كارلو الدولية.



. كانت أستاذة في المعهد الكاثوليكي في باريس وفي جامعة السوربون الجديدة، بعد ان عملت كأستاذة محاضرة في كلية الاعلام بالجامعة اللبنانية ودرّست في جامعة دوفين، وقامت بدورات تدريبية لتأهيل الصحافيين في فرنسا والعالم العربي.



صدر لها كتب عن المتوسط واللاجئين بين ضفتي المتوسط وكتاب : "لبنان، سوريا، إسرائيل: 1991-2000- المفاوضات والخداع".



وقد نعى نادر العديد من الزملاء والأصدقاء الذين عرفوها وعملوا معها.