ارتفاع في الحرارة مع أمطار ورعد... إليكم طقس الـweekend
25 April 2026
5 secs ago
source: tayyar.org
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالانخفاض تدريجيا اعتبارا من الظهرمع ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم فتمسي الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة وموحلة يرافقها برق ورعد خاصة في المناطق الداخلية كما تنشط الرياح أحيانا.
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية دافئة يرافقها رياح ناشطة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية والتي من المتوقع أن تبدأ بالانخفاض ابتداء من ظهر الاحد فيتحول الطقس الى ربيعي متقلب وممطر أحيانا تحت تأثير منخفض جوي محدود الفعالية ومصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا ويستمر تأثيره حتى مساء الثلاثاء حيث يعود ويستقر تدريجيا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24، في طرابلس بين 13 و23 وفي زحلة بين 9 و22 درجة.
- الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم اجمالا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح أحيانا ويرافقها طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.
الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالانخفاض تدريجيا اعتبارا من الظهرمع ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم فتمسي الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة وموحلة يرافقها برق ورعد خاصة في المناطق الداخلية كما تنشط الرياح أحيانا.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما يرتفع موج البحر، تنحسر الأمطار ليلا.
الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال. تتكاثف الغيوم ابتداءا من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد، يتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل.
-الحرارة على الساحل من 14 إلى 24 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 22 درجة، في الداخل من 9 إلى 22 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 15 و45 كم/س.
- الانقشاع: جيد الى متوسط.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و85 %.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.
- حرارة سطح الماء: 19°م.
- الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05:55 ساعة غروب الشمس: 19:17
