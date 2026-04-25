«الجمهورية»: إبرة تخدير مؤقتة
25 April 2026
source: الجمهورية
كتبت "الجمهورية":
في قراءة لبنان الرسمية، هناك تقدير واضح للدور الأميركي في فرض هذه الهدنة، والتفاعل الإيجابي مع أي جهد يهدف إلى إنهاء الحرب. غير أنّ هذا التقدير لا يلغي القناعة بأنّ ما تحقق حتى الآن يبقى محدوداً. فبحسب مصادر وسطية، الهدنة الحالية تشبه «إبرة تخدير» موقتة، ما لم تُترجم بخطوات جدّية تفتح الطريق أمام حلّ جذري ينهي الحرب نهائياً.
هذا الحل، وفق المقاربة الرسمية، يجب أن يقوم على ثوابت واضحة: وقف شامل لإطلاق النار، انسحاب إسرائيل، تحرير الأسرى اللبنانيِّين، ضمان الأمن والاستقرار، صَون السيادة اللبنانية، وبسط سلطة الدولة وحدها على كامل الأراضي، خصوصاً جنوب الليطاني. وهنا، يُنظر إلى الدور الأميركي على أنّه قادر على إحداث الفرق، إذا ما انتقل من إدارة التهدئة إلى رعاية تسوية فعلية.
الواضح بعد تمديد الهدنة ثلاثة أسابيع، هو أنّ الترقب سمة الجميع في الداخل، لما قد تحمله الأيام المقبلة، وعلى ما يقول مصدر ديبلوماسي لـ«الجمهورية»، فإنّ «قرار واشنطن كان واضحاً لجهة فرض الهدنة على جميع الأطراف، وذلك ربطاً باعتبارات أميركية ممتدة من بيروت إلى طهران، فيما ما أكّد عليه الرئيس ترامب لناحية أنّ الهدنة فرصة للوصول إلى سلام بين لبنان وإسرائيل، بالإضافة إلى إبداء عزمه على دعوة الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ينطوي على إفراط في التفاؤل، إذ إنّ الأميركيِّين يعرفون قبل غيرهم أنّ ما يحوط بهذَين الأمرَين من تعقيدات جوهرية، يتطلّب مساراً طويلاً جداً أبعد من ثلاثة أسابيع بمسافات زمنية طويلة».
وبحسب المصدر الديبلوماسي عينه، فإنّ «ما بدر عن ترامب بعد رعايته اجتماع السفراء في البيت الأبيض، كان من جهة أولى تأكيداً على الموقف الأميركي المبدئي بوصول لبنان وإسرائيل إلى اتفاق سلام بينهما، ولا يعني أنّ ذلك يجب أن يحصل في ثلاثة أسابيع، أزمة كبرى عمرها عقود كيف لها أن تُحلّ بثلاثة أسابيع؟ والرئيس ترامب في معرض كلامه تحدّث عن معوّقات كبرى تحول دون ذلك، وتتجلّى في «حزب الله»، مركّزاً على أولوية إنهائه، ومحيلاً الدور الأساس في هذه المهمّة للدولة اللبنانية، أي إثقالها بالعبء الأكبر. بما يتجاوز طبيعة التركيبة الداخلية المعقّدة في لبنان وحساسياتها وتوازناتها وانقساماتها، وبما يتجاوز حقيقة ما إذا كانت الدولة اللبنانية قادرة أو غير قادرة على التصدّي لهذه المهمّة، علماً أنّ سلسلة مواقف توالت، من رأس الدولة في لبنان إلى الحكومة وقيادة الجيش وسائر القوى المحلية، ركّزت على أولوية السلم الأهلي. وأمّا من جهة ثانية، فتؤكّد كل الدلائل، وكذلك كل المستويات السياسية والإعلامية في إسرائيل، أنّ ترامب لم يشاور الإسرائيليِّين في تمديد الهدنة كما حصل مع إعلانه هدنة العشرة أيام، ولذلك بدا حريصاً على استرضاء الإسرائيليِّين بتأكيده على أنّ إسرائيل في حال دفاع عن نفسها، ومنحها حرّية الحركة والقيام بما سمّاها عمليات جراحية».
ورداً على سؤال أوضح الديبلوماسي: «التوصيف الأكثر دقّة وصحة للهدنة السارية على جبهة لبنان، هو أنّها «هدنة ترامب»، فهو يريدها، والجميع يعرفون أنّه فرضها، وتبعاً لذلك، إنْ انقضت من دون الوصول إلى اتفاقات أو تفاهمات، فإنّ التقدير الأقرب إلى الواقع هو أنّه سيُصار حتماً إلى تمديدها من جديد».
06 :48
أسرار الصحف ليوم السبت 25 نيسان 2026
06 :42
موجة عنف تطال الكنائس في لبنان وفلسطين المحتلة: طريق الصهيونية تمر بإبادة المسيحيين (الأخبار)
23 :54
وزارة الدفاع الإيرانية: استخدمنا جزءاً من قدراتنا الصاروخية خلال الحرب والجزء الأكبر لم يستخدم بعد
23 :45
اعلام العدو عن مسؤولين:تنسيق وثيق بين "إسرائيل" والولايات المتحدة في الخيارات وابرزها إجراءات حال فشل المفاوضات تتمة
23 :36
عراقجي: : أتطلع إلى لقاءات وتفاعلات بناءة في إسلام آباد لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة
23 :35
المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: مضيق هرمز يمثل أداة للتحكم في أعداء إيران وتلبية مطالبها
أسرار الصحف ليوم السبت 25 نيسان 2026
أوساط العدو: حزب الله أعاد ميزان الرعب مقابل "إسرائيل"
مشاهد من لبنان تقوده إلى السجن… حكم قاسٍ في ألمانيا بحق مؤيد لحزب الله
نجم كتيلي شاركت في إحياء ذكرى الإبادة لدى الأرمن الكاثوليك
حزب الله في بيان رقم 5: استهداف ناقلة جند مدرّعة تابعة لجيش العدوّ في بلدة رامية
وفد من التيار الوطني الحر يكرّم شهداء الإبادة الأرمنية في أنطلياس بوضع إكليل من الزهر (بالصور)
رابطتا التعليم المهني والأساسي تعلنان الإضراب في المدارس والمهنيات الرسمية حضورياً وعن بعد... في هذه التواريخ!
الاتحاد العمالي حذر من الصرف التعسفي للمياومين في شركة Bus وموظفي Libanpost: قطع الأرزاق من قطع الأعناق
قوات العدو قطعت طريق شبعا - كفرشوبا بساتر ترابي وقصف أطراف ياطر وجبال البطم
“أطباء بلا حدود”: تواصل فرقنا في الجنوب تقديم الرعاية الصحية الأولية وندعو إلى توسيع نطاق المساعدات
المقاومة استهدفت هامر لجيش العدو الإسرائيلي عند مدخل بلدة القنطرة
هيئة قضاء زحلة في "التيار" زارت بلديّة زحلة: لتكثيف الجهود والتعاون المشترك للنهوض بالواقع الخدماتي والإنمائي في المدينة
"إدارة مخاطر الكوارث" في السرايا: ارتفاع عدد الشهداء والجرحى...هذا ما بلغه عدد النازحين!
القادة الاوروبيون اكدوا تعزيز تقاربهم مع الرئيس السوري قبيل اجتماع 11 ايار في بروكسل
طوارىء الصحة عن الحصيلة الإجمالية للعدوان: 2491 شهيدا و7719 جريحا
زحمة سير خانقة على المسلك الشرقي بعد "كازينو لبنان" حتى مفرق يحشوش بسبب إقفال جزء منه لأعمال الصيانة (صورة)
الرئيس عون من قبرص: ما يحدث في لبنان لا يبقى محصورا ضمن حدوده بل ينعكس على محيطه وعلى شركائه
شو الوضع؟ "تطمينات" ترامب للبنان تتطلب ترجمة فعلية وحراك سعودي لتطويق تداعيات ما بعدَ الحرب
بن فرحان التقى نواب "الاعتدال الوطني": تأكيد على حرص المملكة على الاستقرار الداخلي في لبنان والتمسك بصيغة الطائف
لقاءات للرئيس عون في نيقوسيا... ماكرون: فرنسا ستواصل اتصالاتها لدعم الموقف اللبناني
06 :48
أسرار الصحف ليوم السبت 25 نيسان 2026 تتمة
06 :42
موجة عنف تطال الكنائس في لبنان وفلسطين المحتلة: طريق الصهيونية تمر بإبادة المسيحيين (الأخبار) تتمة
23 :54
وزارة الدفاع الإيرانية: استخدمنا جزءاً من قدراتنا الصاروخية خلال الحرب والجزء الأكبر لم يستخدم بعد
23 :45
اعلام العدو عن مسؤولين:تنسيق وثيق بين "إسرائيل" والولايات المتحدة في الخيارات وابرزها إجراءات حال فشل المفاوضات تتمة
23 :36
عراقجي: : أتطلع إلى لقاءات وتفاعلات بناءة في إسلام آباد لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة
23 :35
المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: مضيق هرمز يمثل أداة للتحكم في أعداء إيران وتلبية مطالبها
أسرار الصحف ليوم السبت 25 نيسان 2026
-
-
-
25 April 2026
-
موجة عنف تطال الكنائس في لبنان وفلسطين المحتلة: طريق الصهيونية تمر بإبادة المسيحيين
-
-
-
25 April 2026
-
علامة غير مألوفة لسرطان الثدي قد تمر دون اكتشاف
-
-
25 April 2026
-
النفط يرتفع وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط
-
-
25 April 2026
-
"مخزٍ ومهين".. غضب إيطالي من مقترح ترمب المتعلق بمونديال 2026
-
-
25 April 2026
-
هرمون طبيعي قد يُخلصك من السمنة دون تقليل السعرات الحرارية
-
-
25 April 2026
-
خلف أرقام النفط.. كيف يؤثر مضيق هرمز على جيبك؟
-
-
25 April 2026
-
إعادة بيع 4 تذاكر لنهائي المونديال بنحو 2.3 مليون دولار
-
-
25 April 2026
-
بعد الأربعين.. جهاز منزلي قد يعزز القدرات الذهنية
-
-
25 April 2026
-
الأسهم الأوروبية تنهي أسبوعها على تراجع
-
-
25 April 2026