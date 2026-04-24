مشاهد من لبنان تقوده إلى السجن… حكم قاسٍ في ألمانيا بحق مؤيد لحزب الله
-
24 April 2026
-
14 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أصدرت محكمة ألمانية، اليوم الجمعة، حكمًا بالسجن لأكثر من 3 سنوات على مؤيد لحزب الله، وذلك بتهمة "الوصول غير القانوني إلى أسلحة" ونشر محتوى داعم للحزب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الرجل البالغ من العمر 30 عامًا قد بُرّئ في وقت سابق من المحاكمة نفسها من تهم تتعلق بالقتال فعليًا ضمن صفوف حزب الله أو الانتماء إليه.
وقضت المحكمة في برلين بسجنه لمدة 3 سنوات و9 أشهر، على خلفية منشورات نشرها تضمنت مقاطع فيديو التُقطت خلال زيارة قام بها إلى لبنان عام 2023.
وأظهرت المقاطع أنه كان يحمل بنادق وصواريخ مضادة للدروع، ويشارك في تدريبات على إطلاق النار. وخلصت المحكمة إلى أنه نشر أيضًا مقاطع دعائية، وعرض رموزًا لحزب الله مثل الأعلام والأوشحة. لكن المحكمة أشارت إلى أن المقاطع أظهرت أن المتهم لم يتلقَّ تدريبًا فعليًا على استخدام الأسلحة، وأن تصرفاته كانت "بدائية إلى حد ما". كما اعتبرت أن ادعاءاته السابقة بالمشاركة في القتال كانت مختلقة بهدف إثارة إعجاب أصدقائه.
ويُصنّف الجناح العسكري لحزب الله كـ"منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فيما تعتبر ألمانيا حزب الله "منظمة شيعية إرهابية"، وقد حظرت أنشطته على أراضيها منذ عام 2020.
-
Just in
-
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
