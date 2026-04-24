في إطار مشاركة التيار الوطني الحر في إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية، شاركت نائبة رئيس "التيار" للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ممثلةً رئيس التيار النائب جبران باسيل، في أمسية تذكارية بعنوان نور القداسة من ظلمة الإبادة، بدعوة كريمة من صاحب الغبطة روفائيل بيدروس الحادي والعشرين كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك في دير بزمّار.

إلى ذلك شاركت نجم كتيلي والنائب نقولا صحناوي ورافي خانجيان من قسم العلاقات الروحية، في القداس الذي ترأسه الكاثوليكوس بيدروس الحادي والعشرين في كنيسة الصليب المقدس في الزلقا إحياء لذكرى الإبادة.