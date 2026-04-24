صدر عن المقاومة الإسلامية البيان رقم (5):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار بهدم البيوت في قرى جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:30 الجمعة 24-04-2026 ناقلة جند مدرّعة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رامية بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.