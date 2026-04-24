وفد من التيار الوطني الحر يكرّم شهداء الإبادة الأرمنية في أنطلياس بوضع إكليل من الزهر (بالصور)
24 April 2026
بمناسبة الذكرى السنوية ١١١ للإبادة الأرمنية، شارك وفد من التيار الوطني الحر في المراسم التي اقيمت في كاثوليكوسية بيت كيليكيا الكبير للأرمن الارثوذكس في أنطلياس، حيث وضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الإبادة، تكريمًا لأرواح الضحايا واستذكارًا لهذه المأساة التاريخية.
وضمّ الوفد نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري، والنائب السابق إدي معلوف، و رافي جنجيان من قسم العلاقات الروحية والسيد ريكاردو ملاكيان.
وخلال الزيارة، شدّد أعضاء الوفد على أهمية إحياء هذه الذكرى، ليس فقط كواجب إنساني وأخلاقي تجاه الشعب الأرمني، بل أيضًا كرسالة عالمية تؤكد ضرورة رفض الإبادة الجماعية بكل أشكالها، والعمل على منع تكرارها في أي مكان في العالم.
كما أكّدوا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين اللبناني والأرمني، والدور البارز الذي لعبه اللبنانيين من أصول أرمنية في لبنان على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية، معتبرين أن هذه الذكرى تشكّل محطة للتأمل في قيم العدالة والذاكرة والإنسانية.
