رابطتا التعليم المهني والأساسي تعلنان الإضراب في المدارس والمهنيات الرسمية حضورياً وعن بعد... في هذه التواريخ!
-
24 April 2026
-
43 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
اعلنت رابطتا التعليم الأساسي والمهني والتقني في بيان، تأييدهما ل"دعوة تجمع روابط القطاع العام إلى اتخاذ خطوات تصعيدية"، واشارتا الى ان "الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لم تكونا سبباً فقط في انهيار قدرات الأساتذة والمعلمين، بل أيضاً إن سياسات الحكومة ووزير ماليتها كانت أقسى في انتهاك الحقوق من خلال المماطلة والتسويف المعتمدة عندما تقارب العطاءات حقوق الأساتذة والمعلمين. طفح الكيل من الإهمال في وضع الزيادات التي أقرت منذ ١٦ شباط موضع التنفيذ، ولا حجة ولا ذريعة أمام الحكومة بالحرب وتداعياتها ، لقد لمسنا أن الحرب كانت تفصيل ثانوي في اهتمامات الحكومة التي قامت بإجراء تعيينات مختلفة ولم تكلف نفسها متابعة وصرف رواتب ستة كانت قد أقرتها للقطاع العام".
ورأتا أن "ما صدر عن وزير المالية حول عدم نيته تسديد الرواتب هو خير دليل على سياسة سلب الحقوق وقد احترف معاليه هضم الحقوق والانقضاض على المستحقات، وله نقول لا يا حضرة الوزير لسنا مسؤولين عن تداعيات الحرب ولا عن سياساتكم ولا عن هدركم وفسادكم، كنا نربأ بك وبحكومتك أن تدفعوا مساعدات اجتماعية للمعلمين وللعاملين في القطاع العام لمساعدتهم في فترة الحرب، فإذا بكم تسلبونهم حقوقهم.
وانطلاقاً من مبدأ أن الحقوق تُنتزع ولا تُعطى، فان مطالبنا هي:
١) إقرار صرف الرواتب الستة المستحقة ابتداءً من اول آذار قبل نهاية الشهر الجاري.
٢) الشروع في إقرار سلسلة رواتب جديدة تأخذ بالاعتبار نسبة التضخم منذ بداية العام الحالي والتي وصلت الى ما يقارب 80% .
٣) رفع بدل النقل إلى7 ليترات بنزين في اليوم بدلا من 5 ليترات".
واكدت الربطتان "التزامهما مع تجمع روابط القطاع العام بالإضراب يوم الأثنين، ولان التصعيد يجب أن يكون بزخم أعلى، ندعو الزملاء في المعاهد والمهنيات وفي المدارس الرسمية إلى الإضراب وعدم الحضور إلى المدرسة ووقف التعليم الحضوري ومن بُعد في الدوامين قبل وبعد الظهر يومي الأثنين والثلاثاء في ٢٧ و ٢٨ نيسان ٢٠٢٦".
كما حذرتا من أنهما قد تلجأن الى "اتخاذ خطوات تصعيدية أكثر سلبية في حال عدم إقرار المطالب وليس أقلها مقاطعة الامتحانات الرسمية".
-
Just in
-
21 :54
هيئة البثّ الإسرائيليّة عن مصادر: عراقجي غير راضٍ عن سير المفاوضات مع واشنطن
-
21 :50
عمدة نيويورك رفض التصديق على قانون يقيد الاحتجاجات محبطا ضغوطا داعمة لاسرائيل تتمة
-
21 :46
رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي: لا يمكن أبدا الوثوق بخلفاء خامنئي المتطرفين للوفاء بأي وعد أو اتفاق
-
21 :37
حزب الله في بيان رقم 5: استهداف ناقلة جند مدرّعة تابعة لجيش العدوّ في بلدة رامية تتمة
-
21 :34
وفد من التيار الوطني الحر يكرّم شهداء الإبادة الأرمنية في أنطلياس بوضع إكليل من الزهر (بالصور) تتمة
-
21 :16
رويترز: وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد (Reuters)
-
-
Other stories
-
-
-
الاتحاد العمالي حذر من الصرف التعسفي للمياومين في شركة Bus وموظفي Libanpost: قطع الأرزاق من قطع الأعناق
-
قوات العدو قطعت طريق شبعا - كفرشوبا بساتر ترابي وقصف أطراف ياطر وجبال البطم
-
“أطباء بلا حدود”: تواصل فرقنا في الجنوب تقديم الرعاية الصحية الأولية وندعو إلى توسيع نطاق المساعدات
-
المقاومة استهدفت هامر لجيش العدو الإسرائيلي عند مدخل بلدة القنطرة
-
هيئة قضاء زحلة في "التيار" زارت بلديّة زحلة: لتكثيف الجهود والتعاون المشترك للنهوض بالواقع الخدماتي والإنمائي في المدينة
-
"إدارة مخاطر الكوارث" في السرايا: ارتفاع عدد الشهداء والجرحى...هذا ما بلغه عدد النازحين!
-
القادة الاوروبيون اكدوا تعزيز تقاربهم مع الرئيس السوري قبيل اجتماع 11 ايار في بروكسل
-
طوارىء الصحة عن الحصيلة الإجمالية للعدوان: 2491 شهيدا و7719 جريحا
-
زحمة سير خانقة على المسلك الشرقي بعد "كازينو لبنان" حتى مفرق يحشوش بسبب إقفال جزء منه لأعمال الصيانة (صورة)
-
الرئيس عون من قبرص: ما يحدث في لبنان لا يبقى محصورا ضمن حدوده بل ينعكس على محيطه وعلى شركائه
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ "تطمينات" ترامب للبنان تتطلب ترجمة فعلية وحراك سعودي لتطويق تداعيات ما بعدَ الحرب
-
بن فرحان التقى نواب "الاعتدال الوطني": تأكيد على حرص المملكة على الاستقرار الداخلي في لبنان والتمسك بصيغة الطائف
-
لقاءات للرئيس عون في نيقوسيا... ماكرون: فرنسا ستواصل اتصالاتها لدعم الموقف اللبناني
-
"على السلطة أن تخجل من نفسها".. هذا ما قاله رعد!
-
أدرعي يصدر إنذارًا بالإخلاء لسكان بلدة دير عامص!
-
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وضبط 40 كلغ من الكوكايين!
-
برّي استقبل سلام... هذا ما تمّ بحثه
-
اليونيفيل: وفاة جندي حفظ سلام إندونيسي أصيب إثر انفجار مقذوف في قاعدته
-
EXCLUSIVE
خاص - تصاعد الغضب الشعبي في بيئة "الثنائي"... وهذه هي الأسباب!
-
"طيران الإمارات" تعود إلى بيروت
عمدة نيويورك رفض التصديق على قانون يقيد الاحتجاجات محبطا ضغوطا داعمة لاسرائيل
