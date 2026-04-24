الاتحاد العمالي حذر من الصرف التعسفي للمياومين في شركة Bus وموظفي Libanpost: قطع الأرزاق من قطع الأعناق
24 April 2026
18 secs ago
source: tayyar.org
اشار الاتحاد العمالي العام في بيان، انه بعدما قدّم المياومون الخدمات الكبرى لمؤسسة كهرباء لبنان والشركات المقدمة للخدمات وفي أحلك الظروف وأقساها وساهموا مساهمةً فعالة في إيصال الكهرباء الى كل بيوت لبنان، نرى اليوم يد الظلم تمتد إليهم ونسمي شركة Bus بالذات وقطع الأرزاق يلاحقهم والصرف من العمل يتهددهم، أهكذا تكون مكافأتهم؟ أوَنقطع لقمة عيشهم في هذه الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة؟".
وحذر من "هذه السياسات التي بدأت تنتهجها بعض الشركات، ونحذّر شركة Bus المقدمة للخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان وغيرها، ونقول أنّ الصرف في هذه الأيام هو قطع للأعناق والأرزاق وسوف يقوم الإتحاد بالاتصالات اللازمة مع المعنيين وينسّق مع المياومين التحرك، من الاعتصام الى الإضراب وصولاً الى وقف هذه الإجراءات القمعية الظالمة البعيدة كل البعد عن الحقوق والإنسانية. وتكر السبحة عند شركة Libanpost وتلجأ الى صرف الموظفين والزامهم بالتوقيع على الاستقالات تحت طائلة الصرف التعسفي بدون تعويض، وتعطيهم الفتات عن الأشهر، بحجة الوضع الاقتصادي الصعب وعدم القدرة على الاستمرار".
كذلك حذر من "سياسات الصرف التعسفي الظالم ولو اتخذ منحى توافقيا"، ودعا "شركة Libanpost التي تغطي فروعها كل المناطق اللبنانية، الى التوقف عن هذا السلوك وإعطاء مهلة للمعالجات بالشراكة مع الإتحاد العمالي العام وبالانتظار لبعض الوقت حتى تتبلور الصورة الأمنية والاقتصادية".
وختم: "إنّ قطع الأرزاق من قطع الأعناق، وسيباشر الإتحاد خطواته مع المعنيين ومع العمال المصروفين أو الذين في طريقهم الى الصرف، لإفشال هذا التصرف الخطير الذي يضع العمال وعائلاتهم في الشارع".
