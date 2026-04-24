أعلن "حزب الله" في بيان ، ان "المقاومة الإسلامية، وردّا على خرق العدو الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستهداف سيّارة على طريق شوكين في جنوب لبنان، استهدفت هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند مدخل بلدة القنطرة بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابة مؤكّدة”.