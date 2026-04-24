هيئة قضاء زحلة في "التيار" زارت بلديّة زحلة: لتكثيف الجهود والتعاون المشترك للنهوض بالواقع الخدماتي والإنمائي في المدينة
24 April 2026
في إطار تعزيز التواصل والتعاون لما فيه مصلحة مدينة زحلة وقضائها، قام وفد من هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر برئاسة المنسّق إلياس بخاش، يرافقه مسؤول التواصل في القضاء ناصيف أبو ديوان وأعضاء من هيئة القضاء ومنسّقي هيئات محليّة، بزيارة إلى بلدية زحلة، حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية سليم غزالة ونائب الرئيس الدكتور زياد شعنين وعدد من أعضائها.
وخلال اللقاء، عرض الوفد أبرز القضايا الإنمائية التي تهم مدينة زحلة والقضاء، مؤكدًا على أهمية تفعيل العمل البلدي بعيدًا عن التجاذبات السياسية، والتركيز على تحقيق نهضة إنمائية مستدامة تخدم أبناء المنطقة. كما شدّد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المشترك للنهوض بالواقع الخدماتي والإنمائي في زحلة.
من جهته، قدّم رئيس البلدية سليم غزالي شرحًا مفصّلًا عن عمل المجلس البلدي وخططه الراهنة، مشيرًا إلى الدور الإنساني والوطني الذي تؤدّيه مدينة زحلة في هذه المرحلة، حيث استقبلت أهالي المناطق المستهدفة بالاعتداءات الإسرائيلية، وفتحت مدارسها ومراكزها لاستقبالهم وتأمين الإيواء لهم.
وأكّد أنّ هذه المبادرات تعكس روح التضامن والتكافل التي يتميّز بها أبناء زحلة، إلى جانب الجهود المستمرة التي تبذلها البلدية لضمان استمرارية الخدمات رغم الضغوط المتزايدة، بالتوازي مع العمل على تنفيذ مشاريع إنمائية مستدامة ومشاريع مستقبليّة تعزّز صمود المدينة ودورها الريادي.
وفي ختام الزيارة، شرح منسّق هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر ورقة "التيار" لحماية لبنان، والتي ترتكز على مجموعة من المبادئ الوطنية، أبرزها تعزيز دور الدولة ومؤسساتها، وحماية السيادة، إلى جانب مقاربة "التيار" المتكاملة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في بناء دولة قوية وقادرة على تأمين الاستقرار والازدهار لمواطنيها.
20 :39
القناة 15 عن مصدر إسرائيلي: الجيش أوصى الطاقم السياسي بتوسيع الهجمات في لبنان
-
20 :37
الاتحاد العمالي حذر من الصرف التعسفي للمياومين في شركة Bus وموظفي Libanpost: قطع الأرزاق من قطع الأعناق تتمة
-
20 :28
قوات العدو قطعت طريق شبعا - كفرشوبا بساتر ترابي وقصف أطراف ياطر وجبال البطم تتمة
-
20 :23
البيت الأبيض: لاحظنا إحراز تقدم من الجانب الإيراني في الأيام القليلة الماضية
-
20 :20
“أطباء بلا حدود”: تواصل فرقنا في الجنوب تقديم الرعاية الصحية الأولية وندعو إلى توسيع نطاق المساعدات تتمة
-
20 :08
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: من المتوقع أن يتوجه ويتكوف وكوشنر إلى باكستان خلال الأيام المقبلة وسيناقشان مع عراقجي في إسلام آباد اتفاقا لوقف الحرب
-
"إدارة مخاطر الكوارث" في السرايا: ارتفاع عدد الشهداء والجرحى...هذا ما بلغه عدد النازحين!
-
القادة الاوروبيون اكدوا تعزيز تقاربهم مع الرئيس السوري قبيل اجتماع 11 ايار في بروكسل
-
طوارىء الصحة عن الحصيلة الإجمالية للعدوان: 2491 شهيدا و7719 جريحا
-
زحمة سير خانقة على المسلك الشرقي بعد "كازينو لبنان" حتى مفرق يحشوش بسبب إقفال جزء منه لأعمال الصيانة (صورة)
-
الرئيس عون من قبرص: ما يحدث في لبنان لا يبقى محصورا ضمن حدوده بل ينعكس على محيطه وعلى شركائه
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ "تطمينات" ترامب للبنان تتطلب ترجمة فعلية وحراك سعودي لتطويق تداعيات ما بعدَ الحرب
-
بن فرحان التقى نواب "الاعتدال الوطني": تأكيد على حرص المملكة على الاستقرار الداخلي في لبنان والتمسك بصيغة الطائف
-
لقاءات للرئيس عون في نيقوسيا... ماكرون: فرنسا ستواصل اتصالاتها لدعم الموقف اللبناني
-
"على السلطة أن تخجل من نفسها".. هذا ما قاله رعد!
-
أدرعي يصدر إنذارًا بالإخلاء لسكان بلدة دير عامص!
-
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وضبط 40 كلغ من الكوكايين!
-
برّي استقبل سلام... هذا ما تمّ بحثه
-
اليونيفيل: وفاة جندي حفظ سلام إندونيسي أصيب إثر انفجار مقذوف في قاعدته
-
EXCLUSIVE
خاص - تصاعد الغضب الشعبي في بيئة "الثنائي"... وهذه هي الأسباب!
-
"طيران الإمارات" تعود إلى بيروت
-
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أبنية عسكرية لـ"الحزب"
-
هوكشتاين: لا ثقة بإيران ومسار الحرب قائم!
-
أبو زيد عن ذكرى الإبادة الأرمنية وسيفو السريانية: الذاكرة أقوى من النسيان
-
بالصورة: الجيش الاسرائيلي فجّر حيًّا بكامله في بلدة الخيام
-
حب وهمي عبر "واتساب"… قاصر لبنانية تُستدرج إلى سوريا وهذا ما حصل!
-
الاتحاد العمالي حذر من الصرف التعسفي للمياومين في شركة Bus وموظفي Libanpost: قطع الأرزاق من قطع الأعناق
-
-
-
24 April 2026
-
قوات العدو قطعت طريق شبعا - كفرشوبا بساتر ترابي وقصف أطراف ياطر وجبال البطم
-
-
-
24 April 2026
-
“أطباء بلا حدود”: تواصل فرقنا في الجنوب تقديم الرعاية الصحية الأولية وندعو إلى توسيع نطاق المساعدات
-
-
-
24 April 2026
-
المقاومة استهدفت هامر لجيش العدو الإسرائيلي عند مدخل بلدة القنطرة
-
-
-
24 April 2026
-
"إدارة مخاطر الكوارث" في السرايا: ارتفاع عدد الشهداء والجرحى...هذا ما بلغه عدد النازحين!
-
-
-
24 April 2026
-
القادة الاوروبيون اكدوا تعزيز تقاربهم مع الرئيس السوري قبيل اجتماع 11 ايار في بروكسل
-
-
-
24 April 2026
-
طوارىء الصحة عن الحصيلة الإجمالية للعدوان: 2491 شهيدا و7719 جريحا
-
-
-
24 April 2026
-
زحمة سير خانقة على المسلك الشرقي بعد "كازينو لبنان" حتى مفرق يحشوش بسبب إقفال جزء منه لأعمال الصيانة (صورة)
-
-
-
24 April 2026
-
ميلوني دعت من نيقوسيا الى الحفاظ على وحدة حلف شمال الأطلسي
-
-
-
24 April 2026
-
الرئيس عون من قبرص: ما يحدث في لبنان لا يبقى محصورا ضمن حدوده بل ينعكس على محيطه وعلى شركائه
-
-
-
24 April 2026