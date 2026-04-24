في إطار تعزيز التواصل والتعاون لما فيه مصلحة مدينة زحلة وقضائها، قام وفد من هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر برئاسة المنسّق إلياس بخاش، يرافقه مسؤول التواصل في القضاء ناصيف أبو ديوان وأعضاء من هيئة القضاء ومنسّقي هيئات محليّة، بزيارة إلى بلدية زحلة، حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية سليم غزالة ونائب الرئيس الدكتور زياد شعنين وعدد من أعضائها.



وخلال اللقاء، عرض الوفد أبرز القضايا الإنمائية التي تهم مدينة زحلة والقضاء، مؤكدًا على أهمية تفعيل العمل البلدي بعيدًا عن التجاذبات السياسية، والتركيز على تحقيق نهضة إنمائية مستدامة تخدم أبناء المنطقة. كما شدّد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المشترك للنهوض بالواقع الخدماتي والإنمائي في زحلة.



من جهته، قدّم رئيس البلدية سليم غزالي شرحًا مفصّلًا عن عمل المجلس البلدي وخططه الراهنة، مشيرًا إلى الدور الإنساني والوطني الذي تؤدّيه مدينة زحلة في هذه المرحلة، حيث استقبلت أهالي المناطق المستهدفة بالاعتداءات الإسرائيلية، وفتحت مدارسها ومراكزها لاستقبالهم وتأمين الإيواء لهم.



وأكّد أنّ هذه المبادرات تعكس روح التضامن والتكافل التي يتميّز بها أبناء زحلة، إلى جانب الجهود المستمرة التي تبذلها البلدية لضمان استمرارية الخدمات رغم الضغوط المتزايدة، بالتوازي مع العمل على تنفيذ مشاريع إنمائية مستدامة ومشاريع مستقبليّة تعزّز صمود المدينة ودورها الريادي.



وفي ختام الزيارة، شرح منسّق هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر ورقة "التيار" لحماية لبنان، والتي ترتكز على مجموعة من المبادئ الوطنية، أبرزها تعزيز دور الدولة ومؤسساتها، وحماية السيادة، إلى جانب مقاربة "التيار" المتكاملة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في بناء دولة قوية وقادرة على تأمين الاستقرار والازدهار لمواطنيها.