أعلنت "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" في السرايا الكبيرة في تقريرها اليوم، أن "العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء وصل إلى 115432، في حين وصل العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء إلى 29814. أما حصيلة الشهداء فوصلت غلى 2491 والجرحى إلى 7719.