أكد القادة الأوروبيون تقاربهم مع الرئيس السوري أحمد الشرع، باستضافته مع عدد من قادة دول الشرق الأوسط في قبرص، قبيل اجتماع رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، يعقد في 11 أيار المقبل في بروكسل، بحسب "وكالة الحصافة الفرنسية".



وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا للصحافيين: "يُقرّ الاتحاد الأوروبي بالخطوات المهمة التي اتخذتموها لإعادة بناء سوريا، ونحن ندعم جهودكم لتكون سوريا آمنة وجامعة".



وتستعد بروكسل لاستضافة أول حوار سياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في 11 أيار، ما يمهد الطريق أمام اتفاقية شراكة محتملة في المستقبل.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "سنواصل دعم انتعاش الاقتصاد السوري ومصالحة المجتمع" السوري.



ورحب الشرع بالـ "الحدث الأكبر في بروكسل الذي من شأنه "ترسيخ دور سوريا الشريك الاستراتيجي" لأوروبا.



واستضافت نيقوسيا على هامش قمة الاتحاد الأوروبي الجمعة بالإضافة إلى الشرع، الرئيس اللبناني جوزاف عون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد الأردن الأمير حسين بن عبد الله لمناقشة الحرب في الشرق الأوسط مع قادة الاتحاد الأوروبي.