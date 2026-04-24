رفعت مشاركة دونالد ترامب في جولة المفاوضات في واشنطن من أهمية الصورة. لكن بين الصورة وترجمة التطمينات للبنان، على أرض الواقع، مسافةً ليست بقصيرة. فالرئيس الأميركي جدّد منح الحق لإسرائيل بما يعتبره "الدفاع عن النفس"، لكنّه أرفقه بضرورة توخي تل أبيب الحذر. وإذ أعاد ترامب التشديد على لقاء في واشنطن يجمع الرئيس جوزاف عون وبنيامين نتنياهو، فإن حقوق لبنان في الإنسحاب والسيادة ووقف الإعتداءات لا تزال منتهكة يومياً، بالغارات والقصف واستهداف المدنيين، وليس انتهاء بعمليات التدمير والجرف.



وعلى ما يبدو، فإن لبنان الرسمي مصر على حال العجز، وعدم استثمار ما يوجد من طاقة في الدولة اللبنانية. ولا أسهل لدى أهل السلطة من الكلام والتصريح، في حين تبقى استعادة السيادة والحماية، مصدر تشكيك وتخوف لدى اللبنانيين.



في المواقف، أكد الرئيس جوزاف عون أن لبنان اليوم يرفض أن يكونَ ورقةَ تفاوٍض في الصراعاتِ الإقليميَّة، فهو يفاوضُ باسمِه، دفاعاً عن مصالحِه الوطنيَّة وسيادتِه. وقال في اجتماع غير رسمي لرؤساء وقادة الاتحاد الأوروبي بمشاركة دول الجوار الجنوبي للإتحاد، إنه بينما تستمرُّ هذه الجهودُ الدبلوماسيَّة، يبقى الوضع الإنساني على الأرضِ بالغَ الخطورة".



بالتوازي، سجلت حركة اتصالات ولقاءات للأمير يزيد بن فرحان في لبنان، تتمحور حول إيجاد مساحات تقارب بين رؤساء السلطات الدستورية، وسعياً لمظلة حماية لاتفاق الطائف. ويمكن اعتبار هذا الحراك استباقاً لا بل تطويقاً لأي مفاعيل محتملة يمكن أن تنجم عن حراكات سياسية وشعبية وتوترات في الشارع، مرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب.

وأكد بن فرحان، وفق بيان لتكتل الاعتدال الوطني بعد لقائه، "حرص المملكة على الاستقرار الداخلي في لبنان والتمسك بصيغة الطائف ودعم التوافق بين الرؤساء الثلاثة وتجنب الانجرار إلى اي خطاب او تصرف يؤدي إلى تأجيج الانقسام الداخلي او يمس بالسلم الأهلي وبالتوازي ضرورة بذل كل الجهود الديبلوماسية لإنقاذ لبنان وشعبه".



الى ذلك رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعدإن أي اتفاق يمنح إسرائيل استثناءً لمواصلة عملياتها العسكرية أو الأمنية داخل الأراضي اللبنانية، لا يمكن اعتباره هدنة فعلية، بل هو "خداع ماكر واستغباء للآخرين.