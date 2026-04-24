بن فرحان التقى نواب "الاعتدال الوطني": تأكيد على حرص المملكة على الاستقرار الداخلي في لبنان والتمسك بصيغة الطائف
-
24 April 2026
-
10 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
التقى اعضاء تكتل "الاعتدال الوطني" النواب: محمد سليمان وأحمد الخير وسجيع عطيه وعبد العزيز الصمد وأمين سر التكتل هادي حبيش، مستشار وزير الخارجية السعودي سمو الامير يزيد بن فرحان في مقر إقامته في دارة السفير السعودي وفي حضوره في اليرزة، حيث تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان و المنطقة لاسيما المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة بين لبنان و اسرائيل للوصول إلى وقف نهائي لإطلاق النار و تنفيذ ما يتفق عليه بين الطرفين.
وأكد الامير بن فرحان، وفق بيان "التكتل"، "حرص المملكة على الاستقرار الداخلي في لبنان والتمسك بصيغة الطائف ودعم التوافق بين الرؤساء الثلاثة وتجنب الانجرار إلى اي خطاب او تصرف يؤدي إلى تأجيج الانقسام الداخلي او يمس بالسلم الأهلي وبالتوازي ضرورة بذل كل الجهود الديبلوماسية لإنقاذ لبنان وشعبه".
-
17 :34
-
17 :34
رويترز عن بيانات شحن: 5 سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بينها ناقلة منتجات نفطية إيرانية (Reuters)
-
17 :30
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة:
-استيلاء أميركا على السفينة الإيرانية توسكا في 19 نيسان انتهاك للقانون الدولي
- السفينة الإيرانية توسكا التي استولت عليها أميركا كانت تنقل مستلزمات مهمة لغسل الكلى ومعدات طبية
-
17 :29
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان غادر لبنان بعد زيارة دامت يومين
-
17 :19
حزب الله: استهدفنا آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضية وحققنا إصابة مؤكدة
-
17 :16
بلومبرغ عن صور أقمار صناعية وبيانات ملاحية: إيران تواصل تحميل النفط على الناقلات رغم حصار أميركا لمضيق هرمز (Bloomberg)
-
17 :13
"سي إن إن" عن مصدر أميركي: الوفد الإيراني المتوجه إلى إسلام آباد لن يلتقي ممثلين أميركيين (CNN)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
