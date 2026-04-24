"على السلطة أن تخجل من نفسها".. هذا ما قاله رعد!
24 April 2026
8 secs ago
source: tayyar.org
أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أن "كلُّ هدنةٍ مفترضة، تمنح العدو المحتل في لبنان، استثناءً خاصاً لإطلاقه النار أو القيام بأي تحرك أو إجراء ميداني في مناطق المواجهة وضمن الأراضي اللبنانية سواء كان ذلك لتثبيت موقع أو زرع لغم أو تنفيذ إغتيالٍ أو تفجير منزلٍ أو منشأة أو تجريف أرضٍ أو ما شابه ذلك، فهي ليست هدنة على الإطلاق، وإنما هي خداع ماكر واستغباء للآخرين ينطوي على تغطية العدوانية الإسرائيلية وغضّ الطرف عن مواصلة العدو خروقاته وانتهاكاته".
وقال رعد: "على السلطة أن تخجل من شعبها وتنسحب مما سميَّ مفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني، وأخشى ما نخشاه من الإصرار على هذه الخطيئة أن تقع البلاد في أسوأ مما أوقِعت به في 17 آيار المشؤوم مطلع الثمانينات".
وتابع: "أي تواصل رسمي أو لقاء يجمع بين طرف لبناني وإسرائيلي في حال الحرب القائمة بين لبنان وكيان الإحتلال الصهيوني لن يحظى بتوافق وطني لبناني على الإطلاق وسيشكل مخالفة دستورية موصوفة لن تغفرها ذريعةٌ ولا مصلحةٌ مُدَّعاة".
Just in
16 :08
الوكالة الوطنية: تفجير كبير نفذه الجيش الإسرائيليّ في بلدة الناقورة
15 :54
"أكسيوس": إيران زرعت المزيد من الألغام في مضيق هرمز في وقت سابق من هذا الأسبوع
15 :43
وكالة "إرنا" الإيرانية: عراقجي يبدأ اليوم زيارة إلى إسلام آباد ومسقط وموسكو
15 :35
الرئيس جوزاف عون:
- نرفض أن نكون ورقة تفاوض في الصراعات الإقليمية ولبنان يفاوض باسمه دفاعًا عن مصالحه
- نقف اليوم عند مفترق طرق حاسم والخيارات التي سنتخذها ستؤثر على استقرار منطقتنا
15 :29
"القناة 12" الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوّي في الجليل الأعلى خشية تسلل مسيرات
15 :18
وزير الحرب الأميركي: إيران لديها فرصة لعقد صفقة جيدة وقواتنا أعادت 34 سفينة من مضيق هرمز حتى الآن
