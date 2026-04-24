كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:

"انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في بلدة دير عامص



‏نشاطات حزب الله الأرهابية وقيامه بعمليات الإطلاق من بلدتكم تجبر جيش الدفاع على العمل ضده في مكان سكنكم.



جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



حرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم عليكم اخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج القرية."