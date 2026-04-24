تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وضبط 40 كلغ من الكوكايين!
24 April 2026
6 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدرات وتوقيفهم، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة عن قيام مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة بمحاولة تهريب كمية من الكوكايين من إحدى الدول الأوروبية إلى لبنان عبر مرفأ بيروت، داخل مستوعب يحتوي على حبوب الفاصولياء والفول السوداني.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المكتب، تم كشف هوية جميع أفراد العصابة وهم كل من:
س. م. (مواليد عام 1971، إسباني)
ز. ش. (مواليد عام 1972، لبناني)
ح. ع. (مواليد عام 1984، أردني)
ي. ب. (مواليد عام 2001، بولي?ية)
بتاريخ 07-4-2026 وبعملية متزامنة، تم توقيفهم من قبل قوة مشتركة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة في محلَّتَي جعيتا وحراجل.
بتفتيش المستوعب في مرفأ بيروت الذي يحتوي على /522/ كيسًا كبيرًا "شوال"، تم ضبط داخل /5/ منها /40/كلغ من مادة الكوكايين مخبّأة بطريقة احترافية ومموّهة، على شكل حبات فستق لون باج داخل الأكياس الكبيرة "الشّوالات" التي تحتوي الفول السوداني. وتجدُر الإشارة إلى أنّ هذه الكميّة تُخلط مع مواد أخرى ليبلغ وزنها النّهائي /120/ كلغ، يقوم المروّجون والتّجار ببيعها.
وبعد المتابعة، تبيّن أيضًا تورّط (ع. ش. مواليد عام 1981، لبناني)، حيث جرى توقيفه
كما تمكن المكتب المذكور من استدراج شخصين كانا يعملان على استلام الشحنة، هما:
ن. ع. (مواليد عام 1983، فرنسي)
ح. ح. (مواليد عام 1989، لبناني)
وفي خلال التوسّع بالتحقيق، اتّضح أن الشحنة عبرت من أميركا اللاتينية إلى أوروبا، ثم إلى لبنان عبر مرفأ بيروت، وأن الموقوفين يؤلّفون عصابة دولية للاتجار وتهريب المخدرات بأساليب احترافية وتمويهية.
أجري المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".
16 :08
الوكالة الوطنية: تفجير كبير نفذه الجيش الإسرائيليّ في بلدة الناقورة
15 :54
"أكسيوس": إيران زرعت المزيد من الألغام في مضيق هرمز في وقت سابق من هذا الأسبوع
15 :48
"على السلطة أن تخجل من نفسها".. هذا ما قاله رعد! تتمة
15 :43
وكالة "إرنا" الإيرانية: عراقجي يبدأ اليوم زيارة إلى إسلام آباد ومسقط وموسكو
15 :35
الرئيس جوزاف عون:
- نرفض أن نكون ورقة تفاوض في الصراعات الإقليمية ولبنان يفاوض باسمه دفاعًا عن مصالحه
- نقف اليوم عند مفترق طرق حاسم والخيارات التي سنتخذها ستؤثر على استقرار منطقتنا
15 :29
"القناة 12" الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوّي في الجليل الأعلى خشية تسلل مسيرات
Other stories
برّي استقبل سلام... هذا ما تمّ بحثه
-
اليونيفيل: وفاة جندي حفظ سلام إندونيسي أصيب إثر انفجار مقذوف في قاعدته
-
EXCLUSIVE
خاص - تصاعد الغضب الشعبي في بيئة "الثنائي"... وهذه هي الأسباب!
-
"طيران الإمارات" تعود إلى بيروت
-
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أبنية عسكرية لـ"الحزب"
-
هوكشتاين: لا ثقة بإيران ومسار الحرب قائم!
-
أبو زيد عن ذكرى الإبادة الأرمنية وسيفو السريانية: الذاكرة أقوى من النسيان
-
بالصورة: الجيش الاسرائيلي فجّر حيًّا بكامله في بلدة الخيام
-
حب وهمي عبر "واتساب"… قاصر لبنانية تُستدرج إلى سوريا وهذا ما حصل!
-
القاضي فرنسيس نائبًا عامًا تمييزيًا بالإنابة خلفاً للقاضي الحجار
-
ارتفاعٌ إضافيّ بدرجات الحرارة غدًا... مع طبقات من الغبار!
-
باسيل مستذكرًا الإبادة الأرمنية: العدالة هي الطريق الوحيدة لكي لا يتكرر المشهد
-
الخوري: علينا كلبنانيين نتعلّم من تجربة الأرمن بالداخل والانتشار...
-
ترامب يريد نجاحاً لبنانياً.. السعودية عرضت خريطة الحلّ
-
هزّة أرضيّة جديدة تضرب لبنان
-
انخفاض بأسعار المحروقات...
-
مسعى أميركي- سعوديّ- مصري لعقد "اتفاق عدم اعتداء".. طهران على الخطّ؟
-
السفيرة معوّض تشكر الرئيس ترامب... وهذا ما أعلنته!
-
الرئيس عون في ذكرى الإبادة الأرمنية : حرج مفتوح في ضمير البشرية
-
لبنان بعيون صندوق النقد: الناتج والدين والماليّة العامّة
"على السلطة أن تخجل من نفسها".. هذا ما قاله رعد!
-
-
-
24 April 2026
-
ميلي يطرد الصحفيين من القصر الرئاسي ويصفهم بـ"الحثالة المقززة"
-
-
-
24 April 2026
-
أدرعي يصدر إنذارًا بالإخلاء لسكان بلدة دير عامص!
-
-
-
24 April 2026
-
مصر.. زلزال بقوة 5.77 درجات يضرب شمالي مرسى مطروح
-
-
24 April 2026
-
برّي استقبل سلام... هذا ما تمّ بحثه
-
-
-
24 April 2026
-
أكثر من 410 آلاف دولار… جندي أميركي متهم باستغلال معلومات سرية للرهان على إزاحة مادورو
-
-
-
24 April 2026
-
ترحيب كنسي فلسطيني بمصادقة «الكنيسة المتحدة» الكندية على وثيقة «الإيمان في زمن الإبادة الجماعية»
-
-
24 April 2026
-
اليونيفيل: وفاة جندي حفظ سلام إندونيسي أصيب إثر انفجار مقذوف في قاعدته
-
-
-
24 April 2026
-
واشنطن لا تعارض مشاركة إيران في كأس العالم.. لكن بشرط
-
-
24 April 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - تصاعد الغضب الشعبي في بيئة "الثنائي"... وهذه هي الأسباب!
-
-
-
24 April 2026