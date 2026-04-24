اليونيفيل: وفاة جندي حفظ سلام إندونيسي أصيب إثر انفجار مقذوف في قاعدته
24 April 2026
44 secs ago
source: tayyar.org
اعربت قوات " اليونيفيل" في بيان ،عن "بالغ أسفها لوفاة العريف ريكو براموديا اليوم، الذي أصيب بجروح خطيرة إثر انفجار مقذوف في قاعدته في عدشيت القصير ليلة 29 آذار.
وقالت:" فارق العريف براموديا، البالغ من العمر 31 عاماً، الحياة متأثراً بجراحه في أحد مستشفيات بيروت. تتقدم اليونيفيل بأحر التعازي إلى عائلة وأصدقاء العريف براموديا، وإلى الجيش الإندونيسي، وحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا، في هذا المصاب الأليم والجلل".
وطالبت" جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات".
واكدت "إن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب".
14 :30
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في منطقة زرعيت شمال إسرائيل والجيش يراجع التفاصيل
14 :26
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وضبط 40 كلغ من الكوكايين!
14 :21
وسائل إعلام باكستانية: توقعات بوصول عراقجي إلى إسلام آباد الليلة لبدء محادثات مع الوسيط الباكستاني
14 :19
أنباءٌ أوّلية عن إسقاط مسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان
14 :01
متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: لطالما قال ستارمر إنه لن يخضع للضغوط بشأن حرب إيران
13 :56
برّي استقبل سلام... هذا ما تمّ بحثه
Just in
-
14 :30
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في منطقة زرعيت شمال إسرائيل والجيش يراجع التفاصيل
-
14 :26
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وضبط 40 كلغ من الكوكايين! تتمة
-
14 :21
وسائل إعلام باكستانية: توقعات بوصول عراقجي إلى إسلام آباد الليلة لبدء محادثات مع الوسيط الباكستاني
-
14 :19
أنباءٌ أوّلية عن إسقاط مسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان
-
14 :01
متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: لطالما قال ستارمر إنه لن يخضع للضغوط بشأن حرب إيران
-
13 :56
برّي استقبل سلام... هذا ما تمّ بحثه تتمة
