خاص - تصاعد الغضب الشعبي في بيئة "الثنائي"... وهذه هي الأسباب!
24 April 2026
19 secs ago
source: tayyar.org
تشهد الأوساط الشعبية المحسوبة على الثنائي حالةً متصاعدةً من الغضب والاستياء إزاء الخطاب السياسي الصادر عن عدد من النواب والشخصيات. ولم يعد هذا المزاج محصورًا في النقاشات الضيقة، بل بات يعبّر عنه بوضوح ناشطون وأصحاب رأي.
ويقول هؤلاء يمضي الإسرائيلي في تنفيذ مشروعه مستفيدًا من واقع وقف إطلاق النار، الذي يعيد إلى الأذهان تجربةً سابقةً استُغِلّت ميدانيًا، ويواصل عمليات التجريف والتفجير في عدد من القرى الحدودية، في ظل غياب الردع العسكري. وقد عبّر عدد من الأهالي عن مرارة الواقع، معتبرين أن الخسائر المادية خلال الحرب تبقى مفهومة، أما ما يجري في ظل التهدئة فهو غير مقبول ويتطلب موقفًا حاسمًا من الحزب، خصوصًا مع استمرار الاستهدافات وسقوط الضحايا.
في هذا السياق، تتعاظم التساؤلات داخل الأوساط الشعبية لبيئة الثنائي حول دور السلطة السياسية التي عجزت سابقًا عن إيجاد حلول فعّالة، ما يعيد طرح مسألة المسؤوليات، ولا سيما على الجهات المعنية بالحماية والدفاع. وأمام هذه التطورات، يعتبر الناشطون أن الخطاب السياسي الصادر عن “الثنائي” غير منسجم مع حساسية المرحلة، ففي وقت تدور فيه مفاوضات مباشرة، ومع ما يُوصف بعدم المبالاة حيال ملفي الانسحاب والأسرى من قبل الآخرين، يأتي تركيز بعض المسؤولين في الحزب والحركة على عناوين التعايش والوحدة وكأنه خارج سياق اللحظة. وهذا التباين بين الخطاب والواقع يُظهر خللًا في الأداء السياسي والإعلامي، وعجزًا عن عكس حجم التضحيات التي يقدّمها المقاتلون، وكذلك معاناة النازحين الذين يزداد ثقل الوقت عليهم يومًا بعد يوم.
14 :30
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في منطقة زرعيت شمال إسرائيل والجيش يراجع التفاصيل
14 :26
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وضبط 40 كلغ من الكوكايين!
14 :21
وسائل إعلام باكستانية: توقعات بوصول عراقجي إلى إسلام آباد الليلة لبدء محادثات مع الوسيط الباكستاني
14 :19
أنباءٌ أوّلية عن إسقاط مسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان
14 :01
متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: لطالما قال ستارمر إنه لن يخضع للضغوط بشأن حرب إيران
13 :56
برّي استقبل سلام... هذا ما تمّ بحثه
Other stories
"طيران الإمارات" تعود إلى بيروت
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أبنية عسكرية لـ"الحزب"
هوكشتاين: لا ثقة بإيران ومسار الحرب قائم!
أبو زيد عن ذكرى الإبادة الأرمنية وسيفو السريانية: الذاكرة أقوى من النسيان
بالصورة: الجيش الاسرائيلي فجّر حيًّا بكامله في بلدة الخيام
حب وهمي عبر "واتساب"… قاصر لبنانية تُستدرج إلى سوريا وهذا ما حصل!
القاضي فرنسيس نائبًا عامًا تمييزيًا بالإنابة خلفاً للقاضي الحجار
ارتفاعٌ إضافيّ بدرجات الحرارة غدًا... مع طبقات من الغبار!
باسيل مستذكرًا الإبادة الأرمنية: العدالة هي الطريق الوحيدة لكي لا يتكرر المشهد
الخوري: علينا كلبنانيين نتعلّم من تجربة الأرمن بالداخل والانتشار...
ترامب يريد نجاحاً لبنانياً.. السعودية عرضت خريطة الحلّ
هزّة أرضيّة جديدة تضرب لبنان
انخفاض بأسعار المحروقات...
مسعى أميركي- سعوديّ- مصري لعقد "اتفاق عدم اعتداء".. طهران على الخطّ؟
السفيرة معوّض تشكر الرئيس ترامب... وهذا ما أعلنته!
الرئيس عون في ذكرى الإبادة الأرمنية : حرج مفتوح في ضمير البشرية
لبنان بعيون صندوق النقد: الناتج والدين والماليّة العامّة
صحناوي في ذكرى الإبادة الأرمنية: كما صمد الأرمن بوجه الفناء... ينهض لبنان من تحت الرماد
"تسديد زيادة الرواتب غير ممكن حالياً"... ياسين جابر: سعر الصرف ما زال تحت السيطرة
غارات استهدفت الجنوب فجرًا
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وضبط 40 كلغ من الكوكايين!
مصر.. زلزال بقوة 5.77 درجات يضرب شمالي مرسى مطروح
برّي استقبل سلام... هذا ما تمّ بحثه
-
أكثر من 410 آلاف دولار… جندي أميركي متهم باستغلال معلومات سرية للرهان على إزاحة مادورو
-
ترحيب كنسي فلسطيني بمصادقة «الكنيسة المتحدة» الكندية على وثيقة «الإيمان في زمن الإبادة الجماعية»
-
اليونيفيل: وفاة جندي حفظ سلام إندونيسي أصيب إثر انفجار مقذوف في قاعدته
-
واشنطن لا تعارض مشاركة إيران في كأس العالم.. لكن بشرط
"طيران الإمارات" تعود إلى بيروت
-
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أبنية عسكرية لـ"الحزب"
-
هوكشتاين: لا ثقة بإيران ومسار الحرب قائم!
