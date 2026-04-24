تشهد الأوساط الشعبية المحسوبة على الثنائي حالةً متصاعدةً من الغضب والاستياء إزاء الخطاب السياسي الصادر عن عدد من النواب والشخصيات. ولم يعد هذا المزاج محصورًا في النقاشات الضيقة، بل بات يعبّر عنه بوضوح ناشطون وأصحاب رأي.

ويقول هؤلاء يمضي الإسرائيلي في تنفيذ مشروعه مستفيدًا من واقع وقف إطلاق النار، الذي يعيد إلى الأذهان تجربةً سابقةً استُغِلّت ميدانيًا، ويواصل عمليات التجريف والتفجير في عدد من القرى الحدودية، في ظل غياب الردع العسكري. وقد عبّر عدد من الأهالي عن مرارة الواقع، معتبرين أن الخسائر المادية خلال الحرب تبقى مفهومة، أما ما يجري في ظل التهدئة فهو غير مقبول ويتطلب موقفًا حاسمًا من الحزب، خصوصًا مع استمرار الاستهدافات وسقوط الضحايا.

في هذا السياق، تتعاظم التساؤلات داخل الأوساط الشعبية لبيئة الثنائي حول دور السلطة السياسية التي عجزت سابقًا عن إيجاد حلول فعّالة، ما يعيد طرح مسألة المسؤوليات، ولا سيما على الجهات المعنية بالحماية والدفاع. وأمام هذه التطورات، يعتبر الناشطون أن الخطاب السياسي الصادر عن “الثنائي” غير منسجم مع حساسية المرحلة، ففي وقت تدور فيه مفاوضات مباشرة، ومع ما يُوصف بعدم المبالاة حيال ملفي الانسحاب والأسرى من قبل الآخرين، يأتي تركيز بعض المسؤولين في الحزب والحركة على عناوين التعايش والوحدة وكأنه خارج سياق اللحظة. وهذا التباين بين الخطاب والواقع يُظهر خللًا في الأداء السياسي والإعلامي، وعجزًا عن عكس حجم التضحيات التي يقدّمها المقاتلون، وكذلك معاناة النازحين الذين يزداد ثقل الوقت عليهم يومًا بعد يوم.