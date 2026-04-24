كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "أكس":

"هاجم الجيش الإسرائيلي مبان عسكرية في منطقتي خربة سلم وتولين في جنوب لبنان والتي استخدمها حزب الله للدفع بمخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل. وقد نُفذت هذه الغارات ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية من قبل حزب الله باتجاه منطقة شتولا مساء أمس (الخميس).

سيواصل الجيش العمل بحزم ضد التهديدات الموجهة إلى مواطني دولة إسرائيل وقواته، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي".