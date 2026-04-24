أكد كبير مستشاري الطاقة والأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، آموس هوكشتاين، أن التعامل مع إيران لا يمكن أن يقوم على الثقة، مشدداً على أنه «لا ينبغي لأحد أن يثق بإيران»، وذلك في مقابلة مع سكاي نيوز عربية.



وقال هوكشتاين إن العلاقة بين واشنطن وطهران تبقى مفتوحة على احتمالين: إما استئناف المواجهة العسكرية أو التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن خيار الحرب يظل قائماً رغم السعي لتجنبه.