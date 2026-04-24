حب وهمي عبر "واتساب"… قاصر لبنانية تُستدرج إلى سوريا وهذا ما حصل!
24 April 2026
21 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه:
"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام القاصر (م. أ. مواليد عام 2010، لبنانية)، بمغادرة منزل ذويها الكائن في محلة غلبون بتاريخ 15-04-2026، وبحوزتها مبلغ حوالي 2000 دولار أميركي ومستنداتها الشخصية، الى جهة مجهولة."
اضاف, "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة. وبنتيجة المتابعة، تبين أن المذكورة كانت تتواصل مع شخص عبر تطبيق “واتساب”، والذي أوهمها أنه يرغب بالزواج بها وهو متواجد على الحدود اللبنانية السورية في محلة وادي خالد، حيث قام باستدراجها وجرى نقلها إلى داخل الأراضي السورية، ويدعى:ا. م. (مواليد عام 2009، سوري)."
تابع البلاغ: "بتاريخ 22-04-2026 وبعد مرور حوالي 72 ساعة على وجود القاصر في سوريا، تمكّنت قطعات الشعبة وبعملية أمنية دقيقة من الوصول إليها في حمص وتأمينها لدى أشخاص موثوقين، ومن ثم نقلها إلى داخل الأراضي اللبنانية."
ختم: "تم تسليم الفتاة إلى ذويها، بناءً على إشارة القضاء المختص."
الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي أجرى اتصالين مع قائد الجيش ووزير الخارجية الباكستانيين لمناقشة وقف إطلاق النار
وصول الرئيس جوزاف عون إلى قبرص للمشاركة في القمة الأوروبية غير الرسمية بدعوة من الرئيس القبرصي
الوكالة الدولية للطاقة: نتوقع تداعيات كبيرة لتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز منذ بداية آذار
يحلّق الطيران المسير الإسرائيليّ على مستوى منخفض جدّا فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
القاضي فرنسيس نائبًا عامًا تمييزيًا بالإنابة خلفاً للقاضي الحجار تتمة
ارتفاعٌ إضافيّ بدرجات الحرارة غدًا... مع طبقات من الغبار! تتمة
القاضي فرنسيس نائبًا عامًا تمييزيًا بالإنابة خلفاً للقاضي الحجار
ارتفاعٌ إضافيّ بدرجات الحرارة غدًا... مع طبقات من الغبار!
باسيل مستذكرًا الإبادة الأرمنية: العدالة هي الطريق الوحيدة لكي لا يتكرر المشهد
الخوري: علينا كلبنانيين نتعلّم من تجربة الأرمن بالداخل والانتشار...
ترامب يريد نجاحاً لبنانياً.. السعودية عرضت خريطة الحلّ
هزّة أرضيّة جديدة تضرب لبنان
انخفاض بأسعار المحروقات...
مسعى أميركي- سعوديّ- مصري لعقد "اتفاق عدم اعتداء".. طهران على الخطّ؟
السفيرة معوّض تشكر الرئيس ترامب... وهذا ما أعلنته!
الرئيس عون في ذكرى الإبادة الأرمنية : حرج مفتوح في ضمير البشرية
لبنان بعيون صندوق النقد: الناتج والدين والماليّة العامّة
صحناوي في ذكرى الإبادة الأرمنية: كما صمد الأرمن بوجه الفناء... ينهض لبنان من تحت الرماد
"تسديد زيادة الرواتب غير ممكن حالياً"... ياسين جابر: سعر الصرف ما زال تحت السيطرة
غارات استهدفت الجنوب فجرًا
ترامب أعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان لـ3 أسابيع
هذا ما يُقال في أروقة واشنطن عن الجيش وقائده... بري مُراقب؟! (الشرق الأوسط)
توسعة تدريجية للقتال في جنوب لبنان تُعقّد المساعي الدبلوماسية
تواصل سعودي مع إيران للمساعدة في ترتيب الوضع اللبناني
ترامب شخصياً مهتمّ جداً بالملف اللبناني
قوات الاحتلال تعترف باصابة 45 ضابطا وجنديا خلال 48 ساعة
انطلاق أعمال البناء في ملعب الكريكيت لأولمبياد لوس أنجليس 2028
سؤال وجواب.. كيف يستغل نتنياهو حروب المنطقة لفرض واقع جديد بغزة؟
حادث طائرة لاغوارديا.. تفاصيل جديدة تكشف أسباب التحطم
القاضي فرنسيس نائبًا عامًا تمييزيًا بالإنابة خلفاً للقاضي الحجار
ارتفاعٌ إضافيّ بدرجات الحرارة غدًا... مع طبقات من الغبار!
أوزمبيك.. فوائد وأضرار مدعومة بدراسات طبية موثقة
جندي أمريكي يواجه السجن بعد كشف أسرار اعتقال مادورو على موقع مراهنات
باسيل مستذكرًا الإبادة الأرمنية: العدالة هي الطريق الوحيدة لكي لا يتكرر المشهد
تقرير: إصابة مجتبى خامنئي «بالغة»... لكنه بكامل وعيه
الخوري: علينا كلبنانيين نتعلّم من تجربة الأرمن بالداخل والانتشار...
