أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه تم تعيين المحامي العام التمييزي القاضي بيار فرنسيس نائباً عاماً تمييزياً بالانابة خلفاً للقاضي جمال الحجار الذي سيحال على التقاعد لبلوغه السن القانونية غداً السبت 25 نيسان الحالي.

وسيتولى فرنسيس مهامه بدءاً من يوم الإثنين المقبل، وهو الأعلى درجة بين قضاة النيابة العامة المؤهلين لتولي هذا المنصب.