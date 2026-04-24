كتب رئيس التيار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل عبر منصة "إكس":



"111 سنة على الإبادة الأرمنية، ولبنان بيعرف شو يعني ذاكرة الدم ووجع المجازر. من 1915 لليوم، التاريخ بيعلّمنا إنو الكراهية إذا ما انكسرت، بتعيد حالها بأشكال مختلفة.

بين مبارح واليوم، درس واحد: النسيان خطر… والعدالة هي الطريق الوحيد حتى ما يرجع يتكرر المشهد."